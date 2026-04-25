ĐORĐE BULIĆ DOBIO BLIZANCE! Naslednik Juse Bulića napravio životni zaokret, evo šta kaže o novoj izabranici
Đorđe Bulić, sin Jusufa Juse Bulića, dobio je blizance. Kako saznajemo, većnik za sport GO Čukarica dobio je dečaka i devojčicu.
- Hvala vam na iskrenim čestitkama, o sportu možemo da govorimo, ali o privatnom životu ne bih i hvala vam što za to imate razumevanja- rekao je Đorđe kroz osmeh kada smo ga pozvali za komentar.
Lepi trenuci
Kako dalje saznajemo, Bulićevi naslednici su rođeni u vranbačnoj zajednici, a majka dece je njegova dugogodišnja partnerka.
Dani sreće
Buran ljubavni život
Par se, kako navode izvori bliski porodici, raduje novom poglavlju u životu i potpuno je posvećen deci.
Iako ne voli da eksponira svoju intimu, poznato je da Bulić privatno neguje porodične vrednosti i da mu je uloga oca izuzetno važna. Njegovi prijatelji ističu da je izuzetno posvećen i brižan roditelj, te da će dolazak blizanaca dodatno učvrstiti porodičnu sreću.
U poslovnom smislu, Jusin naslednik iz drugog braka nastavlja da obavlja svoju funkciju u oblasti sporta, gde je prepoznat po angažmanu i radu sa mladima.
Ipak, čini se da će u narednom periodu prioritet biti upravo porodica i vreme provedeno sa najbližima.