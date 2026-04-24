Pevačica Aleksandra Kostadinović ispričala je kako joj se pokojni Dragan Lazić javio u snu a, njegov brat, pevač Darko Lazić smatra da pojedine kolege, tragediju koja mu se desila, koriste da promovišu sebe.

Rođeni brat pevača Darka Lazića nastradao je 11. marta 2026. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Šabac-Valjevo.

Aleksandra o Draganu: "Plačem sada..."

Par dana nakon tragedije oglasila se pevačica Aleksandra Kostadinović, koja je sa bolom u duši govorila o pokojnom Laziću i o snu u kom joj se pojavio.

- Plačem sada, ali znam da je stvarno došao. Nisam luda, znam da nisam. I baš me briga kako će neko da me gleda kada ovo čuje. Došao je. Sedeli smo u nekoj prostoriji meni potpuno nepoznatoj. Čak je i moja mama bila tu, jer je i nju mnogo voleo. Bio je nasmejan, kao i uvek. Pričali smo o svemu što se desilo. Rekao mi je da život ide dalje. Samo se nasmejao i rekao: "Šta da radim, desilo se. Nisam sigurno to želeo. Pitala sam ga gde je i da li je dobro. Rekao je da jeste, da spava u nekoj crkvi i da još nigde nije otišao. Kunem se pred Bogom da mi je to rekao. Pričali smo još o lepim stvarima, ali uglavnom o svemu ovome. Posle je legao na neki krevet, a ja sam rekla: "Molim te da legnem i ja tu. Nedostaješ nam svima." -rekla je pevačica za Alo, pa dodala:

- Rekla sam mu i da ću biti uz Darka, Ivanu i decu, ako budu hteli da im pomognem. Zaspala sam i onda sam se probudila. Znam da je njegov dolazak bio stvaran, pa makar zvučalo kao da sam luda. Došao je da mi kaže neke stvari, znam. Ljudi će misliti da je to ludost, ali meni je najmilije što sam imala priliku da popričamo o tome, da ga vidim i da mi kaže gde je. Duša moja mila. Znam da je stvarno došao i da nije bio klasičan san.

Darko Lazić otvorio dušu

Nakon što se navršilo 40 dana od Draganove smrti, Darko je priznao da smatra da veruje da su neki došli na sahranu da bi se ispromovisali.

- Ne bih puno da pričam o tome jer meni je najbitnije da su tu bili ljudi koje ja volim. To je mali krug ljudi koji mene zaista vole i poštuju, mi smo svi tu kao jedna velika porodica. Imam prijatelje sa kojima idem kroz život i svi koji su bili, došli su da ispoštuju mene jer je to velika tragedija, ali verujem da je bilo onih koji su došli da bi se ispromovisali, a neki su rekli da su ga čak i sanjali. Pa ko su oni da ga sanjaju? Ne bih da pričam o tome i nadam se samo da svi koji su bili su došli iskreno. Dragan je osoba koju su svi voleli, on je bio harizmatičniji i od mene i druželjubiviji. Bio je čovek iz naroda i nasmejan. Nikada niko nije mogao da ga vidi namrštenog. On je bio čovek iz naroda, voleli su ga ljudi i to se vidi po tome ko je sve bio - rekao je Darko za Blic.