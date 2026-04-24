MILIONSKA KAZNA ZA UČESNIKA ELITE 9! Prekršio najvažnije pravilo rijalitija, ovo se nije desilo...
Učesnik "Elite 9" frizer Ilija Pečenica kažnjen je sa čak milion dinara zbog unošenja informacije iz spoljnog sveta u rijaliti.
Pravila boravka u "Eliti 9" jasno su definisana i dobro poznata svim učesnicima, ali pojedinci ih i dalje krše.
Zbog toga su mnogi učesnici kažnjeni, a frizer Ilija Pečenica koji se pre nekoliko dana vratio u rijaliti sa još četvoro izbačenih učesnika ovoga puta je žestoko udaren po džepu.
Zbog toga što je Pečenica uneo informaciju iz spoljnog sveta, što je strogo zabranjeno, produkcija je odlučila da ga oštro kazni i to sa milion dinara!
Luna o Pečenici
Inače, Pečenica je izbačen iz rijalitija početkom februara, a njegova prijateljica Luna Đogani tada je zamolila svoje pratioce da ne glasaju za njega kako bi Ilija mogao da izađe iz rijalitija.
Luna Đogani je tad istakla da njemu tamo nije mesto.
- Moj Ilija je nominovan za večeras, ne znam da l' da kažem da glasate, jer ja mislim da on hoće kući! - navela je Luna u opisu objave.
- Realno, ne pripada tamo - dodala je ona na Instagramu.