Pevač Daniel Kajmakoski nedavno je bio kidnapovan posle nastupa u centru srpske prestonice, a sad je naveo da je to sve iza njega. Ističe da je okrenut isključivo lepim stvarima.

- Nisam od šećera, takođe sam Balkanac, Makedonac... Dovoljno sam jak da nastavim... Pre svega sam otac. Želim da svi mi budemo sigurni i nasmejani - rekao je Daniel Kajmakoski.

- Bez osmeha ništa ovo ne vredi, ovaj posao ne vredi, nikakav odnos ni brak. Ne možete biti dobar otac, brat i sin bez osmeha. Život ide dalje. Svakome se to moglo destiti. A muzika i moja porodica i svi koji me vole su uz mene - istakao je on.

- Svesno sam se povukao iz javnosti. Želeo sam da temelj bude porodica... Apelujem na sve mlade ljude da im to bude prioritet. Porodica ostaje, sve je prolazno... Zbog toga sam se malo povukao i uživam imam dovoljno vremena da budem sa ženom i decom i uvek nešto spremam, ne bih sad najavio, ali nikad neću odustati od toga autorski rad je pre svega vezan za moj posao - rekao je Kajmakoski potom.

Danijel Kajmakoski živi porodičnim životom Foto: Damir, X Factor Luka Pilipovic

Kajmakoski podvlači: "Učim od starijih kolega"

Daniel je, inače, za medije progovorio o koleginici Maji Odžaklijevskoj, oduševljen njom.

- Sjajno sam, zaista. Od starijih kolega slušam svaki njihov savet. Od njih učim kako da budem čovek, kako da stvorim porodicu pored posla - rekao je prvo Daniel, koji je kleknuo pred Majom kad ju je video da prolazi kraj njega.

- Morao sam! Ja nju obožavam, na nastupima pevam njene pesme. Ona je institucija, živa legenda. Ljubim joj ruke - istakao  je potom Daniel.

kurir / blic

STARS EP 593 18.04.2026.