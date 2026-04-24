O odnosu Sofije Janićijević i sedamdesetogodišnjeg Daneta se danima polemiše u Eliti 9.

Naime, kako je često Sofijin odnos sa Danetom bio tema, a Sofija sve poricala, pa u nekoliko navrata čak i upadala u laži, što su i takmičari i gledaoci provalili, njena veza sa Borom Terzićem Terzom se raspala, pogotovo nakon što je objavljen snimak na kojem se Sofija i Dane ljube.

Međutim, i Sofija, ali i njena mama Brankica danima poriču da je Janićijevićeva imala nešto sa sedamdesetogodišnjim Danetom, iako je snimak objavljen, pa se zbog toga za medije oglasio čovek koji je u više navrata videoSofiju i Daneta zajedno u lokalu u kojem su redovno sedeli:

- Redovno pratim Elitu, i ne mogu da verujem šta Sofija priča, svi su viđali nju i tog čoveka Daneta koji može deda da joj bude. U više navrata su sedeli u lokalu u kojem ja redovno sedim i razmenjivali poljupce. Ona može da priča šta hoće, ali istina se vidi, nema šta više da se priča. Oni su se šetali i sedeli zagrljeni i držeći se za ruke, a bila je i njena majka sa njima. - rekao je čovek koji je sretao Sofiju sa Danetom u lokalu.

Dane se oglasio

- Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji deo takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide retko na Novi Beograd kod tate - počeo je Dane.

- Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u "Elitu", ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo... - objašnjava on.

Sofijina majka ovako priča o Danetu

Majka Sofije Janićijevi, Brankica, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9. Javnost su preplavile fotografije, a i snimak na kojem se vidi da Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je rekla da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko je to istina.

Brankica tvrdi da je Dane fan njene ćerke, te kaže da ga je i sama upoznala kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njega i Sofije nema ničega.

- Upoznala sam Daneta naravno, ja govorim kako jeste. Pre ulaska je došao kod nas, u mojoj kući se pozdravio sa Sofijom. Tada je tu bio moj rođak koji nam je popravljao klimu. Slikali smo se na terasi kod nas, to je jedna fotografija, Druga fotografija je bila kada smo bile u Nišu kod mojih roditelja i izašle smo do tržnog centra da kupimo nešto. Nije tačno da je bio kod moje majke, bili smo u tržnom centru i on je insistirao da se slikamo i sada zloupotrebljava te fotografije - pričala je Brankica.

