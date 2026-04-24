Slušaj vest

Bivši učesnik rijalitija Filip Car oglasio se i tom prilikom brutalno isprozivao Maju Marinković i Asmina Durdžića, a nije poštedeo ni Asminovog oca, Mustafu. Car je bez dlake na jeziku komentarisao aktuelna dešavanja i odnos ovog kontroverznog para, ističući da ga Maja i Asmin konstantno spominju i vode polemike o njemu, iako on nema nikakvo interesovanje da se bavi njima.

"Ja nisam spomenuo Asminovu porodicu"

Na samom početku, Filip se osvrnuo na Asminovu porodicu, tačnije na njegovog oca, zbog uvreda koje su ranije pale sa njegove strane.

- Ja nisam spomenuo Asminovu porodicu, nisam spomenuo ni sestru ni majku, samo oca koji je mene vređao. Taj čovek isto nije normalan, on jedan dan zastupa sina, drugi dan ga se odriče, pa podržava jednu snajku, pa drugu, ne znam ni on šta hoće - izjavio je Car.

1/4 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Komentarišući Maju, Car je istakao da je Asminu jako teško jer pored sebe ima osobu kojoj su u glavi samo "blud, razvrat, tuča i sukobi". Posebno je prokomentarisao glasine iz "Elite" da Asmin na sve moguće načine pokušava da napravi Maji dete.

- Meni nije jasno, ako već traži pilulu za dan posle, što jednostavno ne traži kondome, pošto je očigledno u vezi sa čovekom koji ne može da se obuzda. Znamo svi da sa Majom može gde želi, ali tu ni Asmin nije normalan - šokirao je Car izjavom.

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Kurir, Screenshot, ATAIMAGES, Nenad Kostić, Printscreen

On je dodao da su oboje spremni na sve samo da bi ostali u centru pažnje i da Asmin forsira priču kako bi što duže trajali.

- Ljudi ne znaju da se sa Majom ne zna šta će sutra biti, ta devojka je programirana za haos, da li zbog toga jer dolazi iz disfunkcionalne porodice... Ona treba da bude zatvorena i da se leči - bio je surov Car, ističući da ni Asmin ne mari ni za svoju decu i porodicu.

"Ovo je Božja kazna"

Na pitanje voditelja da li bi ovaj par postojao da u celoj priči nije bilo Stanije Dobrojević, Car je istakao da bi se oni svakako spojili, bez obzira na to čije ime moraju da iskoriste, bilo da je to Stanija, Janjuš ili on sam.

1/6 Vidi galeriju Filip Car se dopisivao s Majom i dok je Aleksandra bila u drugom stanju Foto: Damir Derivšagić, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen Instagram