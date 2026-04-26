Slobodan Sloba Radanović (rođen 20. juna 1990. godine) srpski je pop-folk pevač i tekstopisac koji je širu publiku stekao učešćem u muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“.

Njegova popularnost dodatno je porasla tokom rijaliti programa „Zadruga“, gde je u prvoj sezoni bio jedna od najzapaženijih i najkontroverznijih ličnosti.

Pored muzičke karijere, godinama pažnju javnosti privlači i njegov turbulentan ljubavni život, koji je u značajnoj meri oblikovao njegov medijski imidž i često bio tema tabloida.

Muzički počeci i prvi uspesi

Sloba je u septembru 2014. godine započeo svoje učešće u prvoj sezoni takmičenja Pinkove zvezde. Tokom emisija najčešće je izvodio pesme velikih imena domaće scene poput Zdravka Čolića, Šabana Šaulića i Džeja Ramadanovskog.

Njegov talenat i interpretacija doveli su ga do samog finala, gde je osvojio treće mesto, dok je pobedu odneo Ivan Kurtić.

Već naredne godine započeo je samostalnu muzičku karijeru. Prvi singl "Bure baruta" privukao je veliku pažnju i na Jutjubu ostvario milionske preglede. Ubrzo su usledile i pesme "U porocima", a potom i "Stjuardesa", koju je 2017. godine promovisao uz spot, posvetivši je tadašnjoj supruzi Kiji Kockar.

Ljubavna priča sa Kijom Kockar

Veza sa stjuardesom Kristinom Kijom Kockar započela je 6. februara 2013. godine. Nakon nekoliko godina zabavljanja, par je svoju ljubav krunisao brakom 26. septembra 2016. Njihova priča počela je daleko od očiju javnosti, u vreme kada su oboje bili anonimni. Venčanje je organizovano u intimnoj atmosferi, ali sa mnogo kreativnih detalja.

- Ja sam sve to organizovala iz Abu Dabija. Fenomenalno bilo! Imali smo na drvetu kanap i kupila sam sto onih štipaljki, pa srce ono belo od drveta. I moj brat je doneo iz Holandije onaj aparat što slika odmah i onda smo kačili slike na to. Stvarno je bila kul svadba. Hrana je bila švedski sto, čorba nije bila, uglavnom je bilo hrane više nego što je trebalo i ja nisam dozvolila da se donese torta. Ja sam naručila tortu za 150 ljudi, ljudi su išli po pet puta da jedu tortu - rekla je svojevremeno Kija.

Zanimljivo je da je venčanje proteklo bez prisustva medija, a gostima nije bilo dozvoljeno da objavljuju fotografije i snimke. Ipak, misterija je ostala – Kija je kasnije objavila materijal sa svadbe na kojem mladoženje gotovo da nema, što nikada nije dodatno objasnila.

"Zadruga" i prekretnica u životu

Ulazak u rijaliti Zadruga 1 doneo je Slobi ogromnu popularnost, ali i jedan od najvećih skandala na domaćoj javnoj sceni. Tokom boravka u rijalitiju započeo je vezu sa Lunom Đogani, iako je i dalje bio u braku sa Kijom.

- Ja sam nju branio od svih, porodice, prijatelja. To je nešto što smo mi imali. Ja ne želim da pravim ovde žrtvu od sebe, ja sam kriv i to je to. To što prave žrtvu od nekog drugog, to je njihova stvar. Neću iznositi ništa uopšteno, ali konkretno - Ja sam godinu i po dana u vezi, kao da sam u vezi sa sestrom. Naš brak se svodio na to, na takav odnos. Ja sam zaista čovek kome intimni odnos nije bitna stavka u životu. Ja sam u toj vezi gledan kao prijatelj, brat, navika. Nestalo je strasti, emocija je bilo, ali to nije bilo to više to. Ja prvi ne bih bio sa nekim da mi brani da je dodirnem, a to mi je ona branila. Nisam ja insistirao na tome, neprijatno mi je što ovo pričam, ovo sam krio za sebe. U okvioru ove rečenice koju sam izneo se krije milion drugih stvari i ne znam više šta da vam kažem. Ja sam bio taj koji je ucenjivan razvodom, bukvalno sam rastrzao sebe da bih nas držao na okupu. Vidim da me ljudi osuđuju da sam priznao ljubav prema Luni tek kad mi je ušla majka. Naravno da mi je drago da me podržavaju ljudi koji znaju priču i znaju mene potpuno - rekao je Sloba jednom prilikom u rijalitiju.

Tokom trajanja emisije, Sloba i Kija javno su iznosili detalje iz svog braka, uključujući i odnos sa njegovom porodicom, koji, prema njihovim rečima, nije bio idealan.

- Ja sam obična stjuardesa, to je rekao njegov brat od ujaka. Njegov otac je rekao kako sam ja izbačena iz avio kompanije jer sam varala Slobodana sa pilotom. To mi je ružno da njegov otac to iznosi, ja mogu to da dobijem na sudu. Ja nisam tužila ni njegovu majku, već sam poslala opomenu. Ona je iznela gnusne stvari o meni, da sam ja kopile. To mi je jako bolno i gnusno, znam da Slobodan to ne bi dozvolio da je bio napolju. Ne bih se složila da je to revolt, ja sam doživela od Slobodana to što sam doživela a niko od moje porodice nije dolazio i pričao takve stvari, niko se nije spuštao na taj nivo kao njegova porodica. Ja sam taj snimak poslala čak i Slobodanu. Kad god se možda predomislim i pomislim da bih mogla da porazgovaram sa njim, pustim sebi taj snimak. Da pozdravim Slobodanove roditelje, uspeli su u tome da se ja više nikad ne vratim njemu - rekla je Kija.

Kija je na kraju odnela pobedu u rijalitiju, dok je Sloba iz cele priče izašao kao slobodan muškarac – bez supruge, ali i bez veze sa Lunom.

Razvod i novi početak

Brakorazvodna parnica pokrenuta je odmah nakon izlaska iz rijalitija, a njihov brak je ubrzo i zvanično okončan.

Nakon razvoda, Sloba se povukao iz javnosti kada je reč o privatnom životu. Međutim, ubrzo se pojavila nova ljubavna priča.

Drugi brak i život sa Jelenom

Nakon razvoda, Sloba je započeo vezu sa Jelenom Đuričanin, koju je u početku krio od javnosti. Njihov odnos razvijao se daleko od medija, a nakon dve godine zabavljanja par se venčao i dobio sina. Zanimljivo je da su prve zajedničke fotografije u javnost dospele 2019. godine, u vreme kada je Jelena još bila u braku sa prethodnim suprugom, dok je Sloba tada tvrdio da mu je ona samo prijateljica.

Njihovo poznanstvo započelo je iste godine, kada je Jelena angažovala pevača da nastupi na rođendanu njene sestre.

- Verujte, Jelena je sjajna žena, ali i totalno različita od Kije, kao i svih onih s kojima je Slobodan bio dosad. Godinama je živela u Barseloni i ima dva sina. Požrtvovana je majka, ali kako joj sa suprugom nije išlo u braku, odlučili su da se raziđu. Čini mi se da su šest godina bili u bračnoj zajednici. Njih dvoje su ostali u odličnom odnosu i on se Jeleni ne meša u njen ljubavni život. Čovek je uspešan biznismen i Jelena kao majka njegove dece ima sve, iako nisu u braku. Štaviše, Slobodan ga je i upoznao. Otkako se vratila iz Španije u Beograd, Đuričaninova je promenila život iz korena - pričao je tada medijima izvor blizak Slobinoj novoj supruzi

Iako su pokušavali da svoju vezu sačuvaju u tajnosti, ubrzo su zajedno viđeni u javnosti.

- Dogovorili su se da ljubav čuvaju daleko od očiju javnosti kako bi izbegli razne spekulacije. Slobodan to poštuje i zato svima govori da mu je Jelena dobra drugarica koja mu se našla u teškim životnim trenucima. Međutim, istina je da su se njih dvoje zaljubili jedno u drugo već na prvi pogled. Hemija je proradila čim ga je upoznala. Ona je bila ta koja je želela da Slobodan peva na zabavi kod njene sestre i sve je to i finansirala. Tada su razmenili brojeve i počeli da se viđaju. Pevač poštuje njene sinove i trudi se da prema njima bude maksimalno korektan. Jednostavno su se našli i skapirali na prvu loptu, a vreme će pokazati da li će njihova priča opstati - tvrdio je izvor.

Skandali i izazovi

Njihovu vezu pratio je i jedan ozbiljan incident, kada je Jelenin bivši partner fizički nasrnuo na nju ispred kuće u kojoj danas živi sa Slobom. Prema navodima, do incidenta je došlo kada je došao po decu, a situacija je eskalirala.

Jelena je u javnosti otvoreno govorila i o ličnoj borbi – njen sin iz prvog braka ima autizam.

- Moj sin puni devet godina u decembru, borimo se šest i po godina, naš život izgleda normalno. Posumnjala sam oko drugog rođendana na bolest, primetila sam da se čudno ponaša. Radio je neke stvari koje moj prvi sin nije radio. On je imao mlataranje rukicama, izgubio je kontakt očima, nije reagovao na ime, komande. Jeo je zemlju, lizao stakla, vrištao, nije spavao - ispričala je Jelena za "Blic" i dodala:

- Sećam se kad me je vrišteći izveo za ruku napolje po kiši da šetamo plažom, nije bilo šanse da promenimo pravac dok on to ne odluči. Našla sam kliniku za rano otkrivanje autizma, ja sam njima objašnjavala da dete nije u redu, oni su mene ubeđivali da jeste. Otišla sam za Srbiju i Danijela Helc mi je pomogla. Svakog radnog dana je imao terapiju ABA. Do perioda do kada sam upoznala Slobu sa mnom nije moglo da se razgovara ni o čemu drugom osim o autizmu. Radila sam sve što sam mislila da ne može da škodi, i bacili smo neke namirnice, išli na transplantaciju matičnih ćelija. Utvrdili smo da ima dosta teških metala u sebi, radili smo na čišćenju od metala i menjanju ishrane.

Porodična stabilnost nakon burnih godina

Kako je Jelena više puta isticala, Sloba je prihvatio njenu decu kao svoju i trudi se da bude posvećen otac i partner.

Nakon turbulentnih odnosa i brojnih medijskih skandala, pevač je, čini se, pronašao mirniju životnu fazu. Njegova majka je u više navrata javno hvalila snaju, naglašavajući da među njima vlada skladan i blizak odnos.

Posle svega što je prošao pred očima javnosti, Sloba Radanović danas gradi drugačiju sliku – porodičnog čoveka koji je, barem prema onome što se može videti, pronašao svoju mirnu luku.