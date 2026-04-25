Miljana Kulić nikada nije krila da je u rijalitiju zaradila ogromnu sumu novca, a retko ko je video njenu kuću pre nego što je postala deo formata.

Prva rijaliti majka živela je u Nišu sa roditeljima u kući obrasloj u korov, što se može videti i na Guglovim mapama.

Kuća bez fasade, oronula kapija...

Dom porodice Kulić tada je izgledao potpuno drugačije nego danas, bila je bez fasade, kapija oronula, dvorište zaraslo u korov neki delovi kuće nisu ni postojali.

Učešćenjem u nekoliko sezona rijalitija "Zadruga" , Miljana je zaradila novac kako bi renovirala kuću i sada njene komšije u Nišu mogu samo da joj pozavide.

Unutrašnjost je potpuno renovirana, "udarena" je nova fasada, a ogromna kapija krije šta se dešava u njihovom dvorištu.

Prvi intervju Miljane Kulić

Nedavno je prošlo gotovo 11 godina od prvog intervjua Miljane Kulić koja je tada bila deo rijalitija "Hotel Maldivi" odakle je izbačena nakon samo dva dana zbog maltretiranja cimera. Tačnije, tokom spavanja im je sipala šampon u u uši, pa je hitno diskvalifikovana. Novinar ju je tada pozvao i tako je nastao ovaj intervju.

Nakon što je objavljen čitav region je preneo njene reči, pa su producenti pomenutog takmičenja morali da je vrate u šou jer je postala glavna zvezda, a ostalo je istorija...

Miljana je tom prilikom pričala o svom zdravlju, Mišelu Gvozdenoviću i poslu u kafani.

- Radila sam u jednoj kafani gde mi je dnevnica bila 1.200 dinara. Mi smo u jako lošoj situaciji jer moj tata neće nigde da radi, njegov ponos je jači od svega. Čovek nema živaca, navikao je na ulicu. On je tri puta bio prvak Jugoslavije u boksu. Tamo sam dobila otkaz zato što je vlasnik kafane bio prijatelj sa Mišelom. Jednog dana mi je rekao "ti si nervozna jer Mišel neće da te je*be", a ja sam mu onda prosula viski u lice, a on mi dao otkaz. Nekoliko meseci posle toga zvao me neki fotograf iz Čačka da se vidimo i ja sam opet otišla u tu kafanu gde sam radila. Tada mi je Peđa, vlasnik prišao i ošamario, a potomme izbacio napolje kao kurvu. Onda sam otišla u policiju, a oni su pozvali hitnu pomoć koja me odvela u ludnicu. Tamo sam prenoćila. - govorila je Miljana i otkrila detalje tadašnjeg odnosa sa Mišelom:

- Ja sam pročitala u novinama kako je neko pevačica izjavila "vući ćeš creva po ulici" i ja sam to napisala Dušanu Svilaru koji me prijavio policiji, a takođe sam i Darku Laziću pretila. Mišelu nikada nisam pretila, možda sam mu rekla "Ciganinu", ali ništa drugo! On je zvao moju majku i rekao joj "ako Miljana prođe još jednom pored moje kuće, obesiću je za drvo" na šta mu je ona rekla "ako misliš da tako treba, slobodno je obesi". Jednom sam se vozila u taksiju pored njegove kuće kada je na ulicu istrčalo dvadesetak Roma iz njegovog dvorišta, a Mišel je otvorio prozor i udario me pesnicom u nos. Krv mi je nenormalno tekla. Posle je došla policija, a Mišel je njima rekao da sam ja prostitutka pa sam dobila batine od mušterije koji nije hteo da mi plati za usluge. Kada sam poslednji put bila u Čačku sa prijateljem ispred njegove kuće, opet je istrčalo nekoliko ljudi i svi su počeli da lupaju po kolima. Onda sam ja otvorila prozor, a njegova majka Hana je uskočila u auto i istukla me.