Da dobra muzika uvek nađe put do srca publike, potvrdile su popularne "Frajle", koje su preksinoć,, u prepunom Kulturnom centru u Pančevu priredile veče za pamćenje u okviru svoje "Boemske turneje".

Trio koji čine Nevena i Jelena Buča i Slavica Ljujić još jednom je pokazao zašto važi za jedan od najautentičnijih muzičkih sastava na regionalnoj sceni, spoj humora, šarma, emocije i vrhunskog vokala oduševio je Pančevce od prvog do poslednjeg takta.

Već na prvim notama bilo je jasno da će ovo biti veče ispunjeno emocijama. Sala je odzvanjala u glasu publike koja je pevala hitove "Frajli" bez predaha, dok su se smenjivali aplauzi, uzdasi i osmesi.

Foto: Dragana Kožan

Boemska atmosfera, po kojoj je turneja i dobila ime, donela je intiman i topao kontakt sa publikom, gde je publika bila na sceni. Deo scenografije je i boemski sto, gde su "Frajle" otpevale i pesme u duhu starih kafana.

Nakon uspešne pančevačke večeri, "Frajle" nastavljaju svoju muzičku misiju širom Srbije. Već 20. maja očekuje ih nastup u Zrenjaninu, zatim 20. juna u Novom Sadu i to sa tamburašima u "boemskoj noći na salašu", dok će kruna turneje biti veliki koncert u MTS dvorani u Beogradu 16. oktobra. Interesovanje publike već sada nagoveštava da će i naredni koncerti biti rasprodati, baš kao što je bio slučaj u Pančevu.

Pančevo nas je zaista dirnulo. Ovakva energija se retko doživi, publika je pevala svaku reč, smejala se sa nama i tapšala u ritmu kao da smo jedno. To je ono zbog čega radimo ovaj posao. "Boemska turneja" za nas nije samo serija koncerata, već putovanje kroz emocije i susrete sa divnim ljudima. Jedva čekamo da tu energiju ponesemo u Zrenjanin, Novi Sad i još mnogo gradova na kraju u Beograd. A publika može da očekuje i jedno lepo iznenađenje, novu pesmu koja nam je posebno draga - poručile su "Frajle" nakon koncerta.

Pored turneje, "Frajle" su najavile i novo muzičko iznenađenje, duet sa poznatim muškim kolegom, čije ime još uvek drže u tajnosti. Kako su istakle, reč je o pesmi koja donosi boemski duh , ali zadržava prepoznatljivu emociju po kojoj su poznate.

Ono što "Frajle" izdvaja jeste upravo njihova neposrednost. Bez distance, bez glume, samo iskren kontakt i ljubav prema muzici. Upravo to je publika u Pančevu prepoznala i nagradila gromoglasnim aplauzima.

