Sinoć je Zenica doživela noć za pamćenje. Aco Pejović je naime, održao koncert pred prepunom Arenom, dok su se gužve kroz grad osećale još od ranih jutarnjih sati.

Tokom celog dana reke ljudi slivale su se ka dvorani, a kada su se svetla ugasila, usledila je prava erupcija emocija.

Publika pevala kao jedno

Publika je uglas pevala „Da si tu“, „Ponoć“, „Taxi“ „Sve ti dugujem“, a u pojedinim trenucima mogle su se videti i suze na licima fanova. Pejovic nije ni krio odusevljenje zbog reakcije publike na njegove pesme, pa je u nekim trenucima zajedno sa svojom fanovima omiljene kompozicije pevao i akapela.

Iznenađenje

„Ovo večeras je bilo nešto posebno, hvala vam na ljubavi“, rekao je Pejović nakon koncerta i poručio da uskoro objavljuje čak tri pesme što je njegive fanove dodatno oduševilo!

Na samom koncertu Pejovic je i javno čestitao fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na prolasku na Svetsko prvenstvo, što je izazvalo ovacije.

Pomenuta regionalna zvezda inače, sprema i veliki solistički koncert u Novom Sadu koji ce se odrzati u popularnom Spensu 16.maja, a kako se šuška, posle nekoliko godina, na jesen će koncert održati i u Beogradu.

Napravio spektakl i u Areni „Boris Trajkovski“

Regionalna muzička zvezda Aco Pejović je dokazao još krajem prethodne godine zašto važi za jednog od najvoljenijih izvođača na ovim prostorima.

U Areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju održao je u decembru priošle godine spektakularan koncert za pamćenje, pred publikom koja nije prestajala da peva i aplaudira. I dok su se hitovi nizali jedan za drugim, a atmosfera bila uzavrela, publika nije dozvolila Aci da se lako oprosti, pa je nekoliko puta vraćan na bis.

Njegovi nastupi u Skoplju već su postali tradicija, a interesovanje za karte svake godine je ogromno