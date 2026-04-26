Melina Arnold, ranije Galić, javnosti poznata kao Melina Džinović, prethodnog vikenda izgovorila je sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji s novim partnerom Džefrijem Polom Arnoldom u Kneževini Monako.

Novo oglašavanje Melininog sina

U jeku priče o njenoj udaji za bogatog biznismena Džefrija, sin Kan se oglasio na društvenim mrežama, ali i ovoga puta njegovo objavljivanje nema veze sa majkom Melinom.

Naime, Kan je na Instagramu objavio fotografiju iz ringa Veljka Ražnatovića i čestitao mu na uspehu koji je ostvario u Rusiji.

Prvo oglašavanje Kana

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije.

Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

Venčanje "u tajnosti" uz ekipu Kurira

Iako je Melina pokušala da sve organizuje u strogoj tajnosti, naša ekipa je bila na licu mesta i prenosila je sve detalje venčanja i slavlja iz minuta u minut.

Modna dizajnerka je s pripremama venčanja s britanskim milionerom počela još pre nekoliko meseci, kako bi svih 70 zvanica koje su ugostili bilo zadovoljno, a prema priči našeg izvora s mesta događaja, za modne detalje koje je ponela na ceremoniji uz svoju "dior" haljinu čekala je bukvalno do poslednjeg trenutka.

- Već znate za priču i skandal koji je Melina napravila pre nekoliko meseci u butiku "Ermes" u Monte Karlu, kad nije uspela da dođe do željene tašne. Sad joj je opet za venčanje trebala jedna krajnje limitirana tašnica iz njihove ponude, pa je 9. aprila, dakle, samo devet dana pre venčanja, uspela da obezbedi retku "ermes keli" od 6.400 evra, koju je i nosila na samoj ceremoniji venčanja, ali i kasnije na slavlju u Portofinu. Kako bi se osigurala na vreme, ona je 3. aprila kupila još jednu pismo-tašnicu od 3.650 evra, do koje se lakše dolazi, ali i da bi zaposlenoj u butiku objasnila da joj je pomenuta "keli" potrebna za skorašnje venčanje. Kako je već imala podužu listu kupljenih proizvoda kod njih, prodavačica je razgovarala s menadžerom, koji joj je "aminovao" i ovaj model. Rekli su joj da dođe za nekoliko dana i unapred su joj čestitali venčanje. Tako je i bilo, a na svadbenoj ceremoniji Melina se nije odvajala od nje i komplimenti su samo pljuštali - pričao naš sagovornik.

Od ćerke Đine dobila skupocenu pidžamu

Kako smo saznali, i Đina je, poput svoje mame, redovan kupac u "Ermesu".

Upravo u radnji ovog prestižnog francuskog brenda, Đina je sebe takođe obradovala novom tašnom, ali i svadbenim poklonom za svoju mamu pred njeno venčanje s Britancem.

- I Đina, kao i njena mama, obožava "ermes". Kupuje često preskupe tašnice i aksesoare, a neretko uzima i mamine, pa dele. Sada je pred mamin veliki dan sebe počastila tašnom od 5.700 evra, a tu je kupila i mami poklon za venčanje. Izabrala je ni manje ni više nego svileni komplet - pidžamu od "tričavih" 4.700 evra.Samo gornji deo košta 2.200 evra. Tu majicu i pantalone možete nositi i kao komplet za spavanje, ali i tokom dana napolju. Što bi se reklo, dva u jednom (smeh). Kao što se vidi po ceni, nije štedela, a Melina je ostala bez reči kad je videla šta joj je ćerka kupila. Baš se prijatno iznenadila i skroz je pogodila njen ukus - zaključio je naš izvor.