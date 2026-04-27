Pre nekoliko nedelja jedan intervju u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, odjeknuo je u javnosti i zapalio društvene mreže. Reč je o pevaču Andriji Bajiću.

On ima karijeru na kojoj mnogi mogu da mu pozavide, ali nije uspešan samo u muzici, već i u ljubavi. Andrija je u braku sa 41 godinu mlađom pevačicom Malom Canom, koja je sad pred kamerama Kurir televizije govorila o njihovom odnosu.

Za početak nam reci ko je Mala Cana.

- Mala Cana je i dalje ostala mala u duši, čistog srca, čedna i iskrena. Najgore mi je to u životu što sam iskrena. Uvek sam tu za svakoga, a ponajmanje za sebe.

U muzici si sama napravila svoj put. Kako si dobila nadimak Mala Cana?

- Cana mi je od detinjstva, a što se tiče drugog dela, Andrija mi je rekao da sam niskog rasta, i kad god sam potrebna negde, kažu - e, gde je ona mala. Kažu kao Lepa Cana, pa nekom sam lepa, nekom nisam, pa je bilo Mala Cana, i ja sam rekla da to ostane. Grabila sam kao lokalna pevačica, stalno sam se kao pela uz neke merdevine, i isplivala sam i videla taj svet estrade, htela sam da ostane nešto iza mene. Htela sam od sebe da napravim nešto. Ipak, u jednom trenutku sam htela da napustim pevanje. Zvala sam Andriju za licencu, dogovorili smo se da je uzmem za nekoliko meseci i posle toga sam zvala da je odbijem. Ispričala sam mu razlog. Kad sam došla na estradu, doživljavala sam katastrofu, poput ucena da budeš s nekim. Kad sam upoznala Andriju, nisam u njemu imala nikakav interes, sem u tekstovima i u muzici što mi je pisao.

Andrija i ti ste počeli kao saradnici?

- Radili smo, putovali kao saradnici, on je mene čak i udavao.

Da li ste očekivali da će intervju koji je Andrija dao za Kurir televiziju, u kojem se saznalo za vaš odnos, napraviti toliki haos na društvenim mrežama?

- Nisu mene dotakli toliko komentari nepoznatih ljudi koliko komentari naših bližnjih. Mi se nikad nismo predstavljali kao partneri, ali nismo se ni krili.

Kako su ljudi reagovali kad ste ušli u emotivan odnos?

- Normalno. Bili su srećni, tapkali nas po ramenu. Ko je šta pričao iza leđa, nije me dotaklo niti me je zanimalo. Nemoj to da čujem jer ja sam dobra, ali umem i da odgovorim. Niko se nije udostojio da nas pita da li ste vi u braku, vezi ili bilo čemu, ne, nego evo su Bajići.

Vi ste u braku, jeste li pravili svadbu?

- Ne, jer smo tako želeli. Doba korone nam je bio najteži period u braku jer je Andrija imao najteži oblik, a ja posle njega. Što se tiče venčanja, nisam htela da od toga pravim pompu. Imate milion takvih slučajeva. Mi ništa nismo krili. Pa i taj matičar i ti ljudi, postoji neko ko nas je video, mi smo javne ličnosti. Meni je Branka Sovrlić kuma, kum je Željko i kuma Rada, stvarno smo odabrali nekoga koga volimo i ko nas voli. Ništa to nije urađeno ispod žita. Pritom, ja nosim burmu, ne skidam je kao ostale moje koleginice i kolege - te mu smeta da svira, te njoj smeta da drži mikrofon, te joj ne ide uz srebro. Meni ide uz sve jer to je moj simbol.

Ne propustiteStars"ZA IMOVINU SAM ODMAH REKLA ŠTA ŽELIM" Mala Cana o ljubavi sa 41 godinu starijim pevačem, pa žestoko potkačila kolege: To su sve šonje!
Ovako danas izgleda Mala Cana
Stars"BILA SAM BESKUĆNIK I JELA BUĐAV HLEB" Velika ispovest Male Cane koja je sada sa 41 godinu starijim! Trpela nasilje od oca: Zbog maltretiranja otišla od kuće
Stars"DOŽIVELA SAM MOŽDANI UDAR, NIKO MI VRATA NIJE OTVORIO, TU SPADA I PORODICA" Ispovest Male Cane: Molila sam Boga da ne budem sama...
Stars"NIJE SE UDALA ZA MENE ZBOG BOGATSTVA" Andrija Bajić i njegova 41 godinu mlađa žena Mala Cana se sve dogovorili oko NASLEDSTVA: Ko će mi reći kako da živim u 88
ANDRIJA BAJIĆ JE NAJSTARIJI PEVAČ U SRBIJI DANAS, NJEGOVA ŽENA JE 40 GODINA MLAĐA OD NJEGA! "Sedam puta smo pevali Titu i Jovanki" Izvor: Kurir televizija