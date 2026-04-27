Pre nekoliko nedelja jedan intervju u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, odjeknuo je u javnosti i zapalio društvene mreže. Reč je o pevaču Andriji Bajiću.

On ima karijeru na kojoj mnogi mogu da mu pozavide, ali nije uspešan samo u muzici, već i u ljubavi. Andrija je u braku sa 41 godinu mlađom pevačicom Malom Canom, koja je sad pred kamerama Kurir televizije govorila o njihovom odnosu.

Za početak nam reci ko je Mala Cana.

- Mala Cana je i dalje ostala mala u duši, čistog srca, čedna i iskrena. Najgore mi je to u životu što sam iskrena. Uvek sam tu za svakoga, a ponajmanje za sebe.

Mala Cana o ljubavi sa 41 godinu starijim pevačem za Kurir TV, Stars specijal

U muzici si sama napravila svoj put. Kako si dobila nadimak Mala Cana?

- Cana mi je od detinjstva, a što se tiče drugog dela, Andrija mi je rekao da sam niskog rasta, i kad god sam potrebna negde, kažu - e, gde je ona mala. Kažu kao Lepa Cana, pa nekom sam lepa, nekom nisam, pa je bilo Mala Cana, i ja sam rekla da to ostane. Grabila sam kao lokalna pevačica, stalno sam se kao pela uz neke merdevine, i isplivala sam i videla taj svet estrade, htela sam da ostane nešto iza mene. Htela sam od sebe da napravim nešto. Ipak, u jednom trenutku sam htela da napustim pevanje. Zvala sam Andriju za licencu, dogovorili smo se da je uzmem za nekoliko meseci i posle toga sam zvala da je odbijem. Ispričala sam mu razlog. Kad sam došla na estradu, doživljavala sam katastrofu, poput ucena da budeš s nekim. Kad sam upoznala Andriju, nisam u njemu imala nikakav interes, sem u tekstovima i u muzici što mi je pisao.

Andrija i ti ste počeli kao saradnici?

- Radili smo, putovali kao saradnici, on je mene čak i udavao.

Da li ste očekivali da će intervju koji je Andrija dao za Kurir televiziju, u kojem se saznalo za vaš odnos, napraviti toliki haos na društvenim mrežama?

- Nisu mene dotakli toliko komentari nepoznatih ljudi koliko komentari naših bližnjih. Mi se nikad nismo predstavljali kao partneri, ali nismo se ni krili.

Kako su ljudi reagovali kad ste ušli u emotivan odnos?

- Normalno. Bili su srećni, tapkali nas po ramenu. Ko je šta pričao iza leđa, nije me dotaklo niti me je zanimalo. Nemoj to da čujem jer ja sam dobra, ali umem i da odgovorim. Niko se nije udostojio da nas pita da li ste vi u braku, vezi ili bilo čemu, ne, nego evo su Bajići.

Vi ste u braku, jeste li pravili svadbu?

- Ne, jer smo tako želeli. Doba korone nam je bio najteži period u braku jer je Andrija imao najteži oblik, a ja posle njega. Što se tiče venčanja, nisam htela da od toga pravim pompu. Imate milion takvih slučajeva. Mi ništa nismo krili. Pa i taj matičar i ti ljudi, postoji neko ko nas je video, mi smo javne ličnosti. Meni je Branka Sovrlić kuma, kum je Željko i kuma Rada, stvarno smo odabrali nekoga koga volimo i ko nas voli. Ništa to nije urađeno ispod žita. Pritom, ja nosim burmu, ne skidam je kao ostale moje koleginice i kolege - te mu smeta da svira, te njoj smeta da drži mikrofon, te joj ne ide uz srebro. Meni ide uz sve jer to je moj simbol.