Jedan od najpopularnijih pevača narodne muzike, Haris Džinović, ove godine prirediće pravi spektakl u Hrvatskoj!

Naime, legendarni izvođač zakazao je veliki koncert u pulskoj Areni, koji će biti održan 14. avgusta 2026. godine sa početkom u 21 čas.

Veče ispunjeno emocijama

Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, bezvremenskim hitovima i atmosferom kakvu samo on ume da napravi. Interesovanje za ovaj događaj već je ogromno, a mnogi ga nazivaju jednim od najiščekivanijih koncerata leta u Istri.

Tokom večeri u pulskoj Areni, publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su obeležile generacije, poput "I tebe sam sit kafano", "Rano je za tugu", "Kako mi nedostaješ", "Ostariću neću znati", "Muštuluk", "Pariške kapije" i brojnim drugim hitovima.

Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Nema sumnje da će to biti noć za pamćenje i još jedan dokaz da popularnost Harisa Džinovića ne jenjava ni nakon toliko decenija na sceni.

U ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Stars specijal", koja će biti emitovana danas, 26. aprila, od 17 sati na Kurir televiziji, jedan od najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije otkrio je da li je već krenuo sa pripremama za spektakl u Puli.

Vratio se iz Umaga

- Pripreme nemaju neki veliki značaj izuzev jednu dogovornu formu, da vidimo ko će još biti pored mene na sceni. Mislim isključivo na instrumentaliste, koliko nam treba ljudi, to menadžer i ja razmišljamo, gledamo da bude što lepše - rekao nam je Haris, koji se nedavno vratio iz Umaga.

Foto: Damir Dervisagić

- U Umagu je bilo ludilo zato što sam išao na jedan teniski turnir koji je trajao tri dana, a ja sam otišao na pet dana. Malo smo baš ludovali, igrali tenis, išli po restoranima - ispričao je Džinović.

O čemu je sve Haris govorio u prvom intervjuu nakon udaje bivše supruge Meline, možete pogledati danas, 26. aprila, od 17 sati na Kurir televiziji u emisiji "Stars specijal".