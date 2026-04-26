Malo ko se danas seća Ljubinke Bube Dobrosavljev, koja je pre više od decenije bila prepoznatljivo lice popularnog takmičenja "Zvezde Granda". Njena voditeljska karijera u ovom formatu naglo je prekinuta 2011. godine, nakon velikog kiksa koji se dogodio tokom finalne večeri u beogradskoj Areni.

Tadašnji direktor produkcije, Saša Popović, tada je odlučio da joj da otkaz i da poverenje preusmeri na Vladu Stanojevića.

"Konstantno je grešila"

Nakon skandala Saša Popović dao otkaz voditeljki

Razlog za ovu odluku bili su brojni lapsusi i greške u programu uživo. Izvor blizak produkciji tada je do detalja opisao dramu koja se odvijala iza kulisa:

"Osim što je u gotovo svakoj rečenici koristila reč superfinale, konstantno je grešila, a vrhunac se dogodio kad je pomešala brojeve kandidata, zbog čega se jedan od roditelja pojavio iza scene i nasrnuo na Vladu pitavši zašto je „ona glupači“ uzela mikrofon, a onda se požalio i Saši Popoviću".

Dok je Buba nizala greške, Vlada Stanojević je blistao na sceni, zbog čega mu se Saša Popović posebno zahvalio i nazvao ga svojom "desnom rukom". Uprkos neprijatnoj situaciji, voditeljka je tada mirno reagovala na promene i dala sledeću izjavu:

"Ako je tako, neka im je sa srećom. Još uvek nisam razgovarala sa Sašom Popovicem o budućem angažmanu, a inače je koncept emisije da se svake godine menjaju voditelji, tako da to nije ništa čudno".

Nakon skandala Saša Popović dao otkaz voditeljki Foto: Printskrin

Odustala od voditeljstva

Nakon njenog odlaska, voditeljsku palicu u narednoj sezoni "Zvezda Granda" preuzeo je popularni dvojac Milan Mitrović i Ana Sević.

Buba je vremenom potpuno odustala od voditeljskog posla i odlučila da se posveti stvarima koje je ispunjavaju. Njen život je danas fokusiran na umetnost, pa svoje umetničke radove često deli sa pratiocima na Instagramu, a još 2013. godine oprobala se i kao spisateljica izdavši knjigu "Čarobni prsti".

kurir / blic

