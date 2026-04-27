Dušica Jakovljević u jednom gostovanju na domaćoj televiziji otkrila je šta smatra svojom najvećom životnom greškom.

Voditeljka Elite je otvorila dušu o svom privatnom i intimnom životu, ali i o dugogodišnjoj karijeri.

"Treba da budem oštrija"

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica.

"Ako sam javna ličnost, nisam javni toalet"

- Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno - istakla je voditeljka.

Nepristojne ponude

Voditeljka je otkrila i sa kojim ponudama i porukama se suočava na društvenim mrežama.

- Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: "Da li bi da se vidimo...". Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije - rekla je Dušica.

Život

Dušica Jakovljević, rođena 14. novembra 1981. godine u Beogradu. Kao novinarka i TV voditeljka, Dušica je postala prepoznatljivo lice u domaćoj medijskoj industriji, stekavši poštovanje i popularnost među gledaocima. Njena sposobnost da se poveže sa publikom, kao i njen profesionalizam učinili su je jednom od najcenjenijih ličnosti u svetu srpskih medija.

Njena majka je bila zaposlena u poznatoj kompaniji “Geneks”, dok se otac bavio vodoprivredom i ekologijom. Odrastajući u srpskoj prestonici, Dušica je pohađala Osnovnu školu “Braća Ribar” i Treću beogradsku gimnaziju. Nakon što je stekla temeljno obrazovanje završila je i fakultet.

Od malih nogu, Dušica je pokazivala interesovanje za umetnost, učestvujući u časovima balta i pevanja, kao i u horu Kolibri. Međutim, njena strast prema umetnosti ubrzo je prerasla u interesovanje za glumu, što ju je odvelo u Pozorište “Boško Buha”.

Sa 17 godina započela karijeru

Ipak, prava ljubav prema medijima i novinarstvu probudila se u njoj već u tinejdžerskim danima, kada je sa 17 godina odlučila da se okuša u novinarskoj profesiji, postavljajući temelje za ono što će kasnije postati uspešna karijera u medijskoj industriji.

Voditeljka je svoje prve korake u medijima napravila na radiju Akademac, gde je bila voditelj i saradnik u dve emisije emitovane uživo. Njena strast prema muzici dovela ju je do pokretanja autorske emisije Rokomanija, koja je bila posvećena rock muzici i kulturi.

Televizijsku karijeru započinje na RTV Palma u emisiji za mlade “Žurka”, koja je takođe emitovana uživo. Njena prva televizijska emisija kao voditeljka bila je na njen 18. rođendan, što je bio značajan trenutak u njenoj karijeri. Tokom rada na RTV Palma, bila je novinarski učenik kod poznatog novinara RTS-a Ivana Kriveca, što joj je omogućilo da stekne dragoceno iskustvo i znanje.

Nakon godinu dana, dobija priliku da uređuje muzički program na TV Metropolis, gde je takođe bila deo novinarskog tima emisije Brendomanija, koja se bavila svetom brendova. Tokom tri godine, pisala je priloge i vodila intervjue sa poznatim ličnostima iz različitih sfera života.

Njena karijera nastavlja se u Emotion Production, gde je radila kao urednik, scenarista i voditelj. Nakon toga, prelazi na Radio S, a zatim dobija poziv da se pridruži timu televizije Pink. Na Pinku je postala prepoznatljiva po radu na emisijama “Sve za ljubav” i “Veliki Brat”. Takođe, pozajmila je svoj glas za naraciju u emisiji “Veliki Brat”, dodatno učvršćujući svoje mesto u srpskoj medijskoj sceni.

Karijera na “Pinku”

Dušica Jakovljević je na televiziji Pink ostvarila značajne uspehe i postala jedno od prepoznatljivih lica ove medijske kuće. Njena saradnja sa Pinkom obuhvatila je različite uloge, od urednika kanala Pink World do voditelja popularnih TV takmičenja i rijaliti programa.

Kao urednik Pink World kanala, Dušica je imala priliku da radi na brojnim značajnim projektima, što je dodatno obogatilo njeno profesionalno iskustvo. Njena sposobnost da se poveže sa publikom došla je do izražaja kroz vođenje bekstejdž programa muzičkih takmičenja kao što su “Pinkove zvezdice” i “Pinkove zvezde”, gde je imala priliku da razgovara sa takmičarima i pruži gledaocima uvid u dešavanja iza scene.

Nakon što je koleginica Aleksandra Jeftanović otišla na porodiljsko odsustvo, Dušica je preuzela ulogu voditelja u rijaliti šou programu “Farma”, a zatim i u “Zadruzi”. Njen neposredan pristup i sposobnost da uspostavi kontakt ne samo sa učesnicima već i sa njihovim porodicama i prijateljima, doprineli su popularnosti ovih emisija i učvrstili njenu poziciju kao cenjene TV ličnosti.