Slušaj vest

Čekanju je došao kraj – karte su konačno puštene u prodaju, a otkriveni su i datum i mesto događaja o kojem se godinama šuškalo. Beograd se sprema za muzički spektakl kakav se ne pamti!

Bezvremenski hitovi poput „Ej otkad sam se rodio“, „Pristajem na sve“, „Okreće se kolo sreće“, „Hej živote, hej sudbino“, „Kad bi znao kako čeznem“, „Dunjo moja“, „Ulica rađa grešnike“, „Isplači se, biće ti lakše“, „Rođeni u pravo vreme“, „Što me pitaš“, „Obriši suze mala moja“, „Sudbina me na put šalje“, „Rekla si mi da ne voliš zimu“, „Kockar“ i „Što ću čuda učiniti“ samo su delić ogromnog muzičkog blaga koje je iznedrio fenomen poznat kao Južni vetar.

Ovaj kultni muzički pokret nije bio samo projekat – bio je epoha, stil života i zvuk jedne generacije. Decenijama je oblikovao muzičku scenu Balkana, lansirao brojne zvezde i stvorio pesme koje su prerasle u himne naroda. Njihova muzika nije starila – ona i danas živi punim plućima, peva se u kafanama, na slavljima i u srcima miliona ljudi.

Zato i ne čudi što je vest o velikom koncertu izazvala pravu eksploziju interesovanja. Društvene mreže su se usijale već nakon prvih najava, a publika iz celog regiona nestrpljivo je čekala samo jedno – kada i gde će se desiti ovaj istorijski događaj.

Sada je i zvanično: 27. juna, Stadion Tašmajdan u Beogradu postaće epicentar emocija, nostalgije i nezaboravne energije. Mesto koje je ugostilo brojne legendarne koncerte biće svedok još jedne muzičke večeri za pamćenje. Karte se već sada mogu kupiti na svim prodajnim mestima Efinity eFinity tickets

Organizatori najavljuju pravi maraton hitova – više od pet sati vrhunske zabave, uz nastupe velikih zvezda koje su obeležile eru Južnog vetra, ali i onih koji danas nastavljaju njihovim stopama. Biće to jedinstvena prilika da se na jednom mestu čuje muzika života čitavih generacija.

Dodatnu euforiju donosi i početak prodaje karata – interesovanje je ogromno, a očekuje se da će ulaznice nestati u rekordnom roku.

Sve ukazuje na jedno: Beograd će ovog leta biti domaćin događaja koji će ući u istoriju. Veče kada će hiljade glasova pevati uglas, kada će emocije preplaviti stadion i kada će legenda ponovo оživeti.