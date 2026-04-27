Pevač Haris Džinović prvi put se pojavio u javnosti nakon što se njegova bivša supruga Melina Galić nekada Džinović udala u Monaku za engleskog biznismena. Njihova ćerka Đina stala je uz majku, dok sin Kan ostaje uz oca i, prema navodima, ne održava kontakt sa Melinom.

Foto: Damir Dervisagić

Ipak, porodični odnosi nisu jedini koji su se promenili. Haris je nedavno otkrio da već godinama ne govori ni sa dugogodišnjom prijateljicom Lepa Brena, čime je potvrdio spekulacije koje su se ranije provlačile u javnosti.

- Jesmo se družili, sad više ne. Možda je došlo do zamora materijala. Nemam pojma. Možda neki razlog veliki, možda nikakav. Pa, nisam ni sa kim u sukobu. A šta ću biti u sukobu? Radi čega? Šta ja mogu napraviti njima? I šta oni meni mogu napraviti da budem u sukobu? Da ne pričamo, da se ne pozdravljamo, da se ne družimo? Šta je to? Ne znam – rekao je Haris Džinović full screen media

Na pitanje da li je neko o nekome nešto rekao, odgovorio je:

- Investirati tolike godine u prijateljstvo, pa čak i poznanstvo, pa onda radi neke rečenice, reči, nekog gesta ili gafa, prekinuti sve to… Mislim da je to ordinarna glupost, da ne kažem da je velika šteta.

- Uglavnom se družim sa jednom “klikom” tenisera, rekreativaca. Rado igram, rado odlazim u klub. Malo se družimo tamo, malo igramo tenis, sedimo, popijemo, pojedemo. Jedan fin, normalan, zatvoren život koji meni odgovara - rekao je Haris.

Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Okrenula mu leđa

Podsetimo, s obzirom na to da je veoma uspešan i da je sarađivao sa brojnim svetski poznatim imenima, Haris je stekao kontakte u brojnim sferama. Upravo je preko njih svojoj tadašnjoj supruzi obezbedio saradnju sa holivudskom zvezdom Šeron Stoun.

- Susret sa Šeron bio je prvenstveno poslovne prirode, ali smo vrlo brzo počeli da razgovaramo o privatnim stvarima. Bilo je to divno druženje koje ćemo nastaviti - rekao je Haris nakon susreta sa slavnom glumicom u Milanu 2015. godine.

Nakon toga Melina je predstavila svoje modele na brojnim nedeljama mode, uključujući i američki debi u Majami Biču, a njene kreacije nosile su i Dženifer Lopez, Olivia Kulpo, Paris Hilton i Ešli Simpson.