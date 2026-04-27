Nakon još jedne burne „Mićine igre istine“, Veliki šef je odlučio da obraduje učesnike rijalitija „Zadruga 9 Elite“ izdašnom nagradom za njihovu iskrenost. Ipak, umesto sloge i zajedništva, takmičari su ponovo pokazali veliku dozu alavosti tokom podele namirnica.

Po završetku igre, produkcija je nagradila učesnike za uloženi trud. Veliki šef još jednom je pokazao velikodušnost, poslavši im bogat paket kao znak pažnje, ali je atmosfera ubrzo postala napeta zbog načina na koji su ukućani pristupili podeli.

Opšti grabež i alavost

Na adresu Bele kuće ovom prilikom stigli su brojni proizvodi, među kojima su bili jogurt, musli, cigare i slatkiši. Međutim, lepo iznenađenje brzo se pretvorilo u scenu na kakvu je publika "Zadruge 9 Elite" već navikla.

Naime, takmičari su ponovo pokazali "koliko su alavi". Umesto da ravnopravno podele dobijene darove, oni su se stropoštali na pakete i brzinom svetlosti razgrabili apsolutno sve što je Veliki šef poslao na imanje.

Sale Luks sinoć napustio rijaliti

Inače, sinoć je Zadrugu 9 Elitu napustio Sale Luks.

U studiju ga je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević. Na pitanje kako se oseća, Sale je izjavio da mu je ovo već treći put da je "podignut", istakavši da mu je život "kao neki put i sve mi je kao neka stanica".

Međutim, prava bura nastala je kada ga je voditeljka upitala da li mu nedostaje Sara Stojanović sa kojom je bio blizak.

Luks je dao izjavu koja je mnoge ostavila bez teksta: "Ma ne, mislim nikad nisam imao tako malu ribu i hteo sam da probam čisto eto", priznao je on hladnokrvno.

Pored toga, Sale Luks je razotkrio i šta se dešava u kući na relaciji između Aneli i Filipa. Prema njegovim rečima, Aneli je potpuno "odlepila" za njim i iako svi cimeri pokušavaju da je spreče da uđe u tu ljubavnu priču, njoj polako, ali sigurno "popuštaju kočnice".