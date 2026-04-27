Pevačica, Dara Bubamara stigla je na snimanje „Zvezde Granda“ vidno raspoložena i doterana, uprkos tome što se u javnosti nedavno pojavila njena intimna glasovna poruka koja je izazvala veliku pažnju medija.

Pevačica je kratko prokomentarisala ceo slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Nije prvi put da se Dara igrala pogrešnim dugmetom

Podsetimo, Dara Bubamara progovorila je o snimku koji je greškom postavila na svoj Instagram profil, pa otkrila da voli da se igra, a kada to radi, čini punim srcem.

- Ja sam se igrala, htela sam da pošaljem nekome, naravno da nisam htela to da postavim na Instagram. Pa, ko bi hteo to da uradi? Mene su savetovali da kažem da su hakeri, ali ja stvarno sve radim iskreno i od srca. I kad nešto uradim, mene je sad iskreno, malo sramota. Ali ja lepo kažem "pogrešno dugme".

Zamislite koliko sam ja bila umorna, došla sam s puta, a koliko sam to želela. Ja volim da se snimam tako, ali više neću, priznala je Dara.

Dara je otkrila da je snimak bio namenjem određenoj osobi, koju nije želela da imenuje.

- Ali na kraju krajeva sam usrećila mnoge, zaključila je Dara