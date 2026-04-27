Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica oduševila je prisutne na promociji svog novog albuma, otkrivajući svoja osećanja i očekivanja. Tom prilikom, ona je progovorila i o svom ljubavnom životu u razgovoru za Kurir.

Evo kako je izgledala na promociji:

Breskvica



Naime, Breskvica je raskinula je petogodišnju vezu sa deckom Nemanjom. Njih dvoje su ušli u vezu posle raskida sa Mihajlo Veurovićem. On se nije pojavio na njenoj promociji albuma. Takođe, već duze vreme ga ne pominje ni u intervjuima ni na drustvenim mrezama. Ono što smo takođe saznali jeste da se iselila se iz zajedničke kuće.

Tim povodom Andjela je dala komentar za Kurir.

- O privatnom životu ne govorim. To je poznato. Na ovu temu neću govoriti ni sada ni ubuduće - rekla nam je Breskvica na promociji.

Pevačica se okrenula poslu i novim projektima. A kako smo nedavno saznali, ni komšije ih ne viđaju zajedno i da je svako krenuo na svoju stranu.

Iako su delovali skladno i da sijaju od ljubavi, ispostavilo se da je pevačica na ovu priču stavila tačku.

Ko je dečko s kim je Breskvica bila u vezi?

Sada već bivši momak je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa su se ispod fotografija mogli pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Pevačica je jednom izjavila da njen partner ne voli da se pojavljuje u javnosti.

PRVI PAPARACO SNIMCI BRESKVICE I NJENOG ZGODNOG DEČKA POLICAJCA! Pevačica se ne odvaja od NJEGA, a u ovom izdanju su UHVAĆENI

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom ranije.

Povezivali je sa Dončićem

Podsećamo, milion ljudi videlo je za samo 24 sata objavu jednog Amerikanca na temu Luke Dončića, a usled brojnih nagađanja da u njegovom odnosu sa verenicom nešto nije kako treba.

U sve su umešali i mladu srpsku zvezdu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ističući kako joj košarkaška zvezda konstantno lajkuje objave.

Ovome je prethodila objava koja je takođe "odjeknula" i broj ljudi koji ju je video je veći od milion i po.

Luka Dončić i Breskvica

Ubrzo nakon toga, u javnosti je odjeknula vest da je Luka sa svojom verenicom raskinuo veridbu.

Raskid sa Vojažem

Podsetimo, kad su raskinuli, nakon što su izbrisali zajedničke fotografije sa Instagrama, veliki deo javnosti koji prati estradne vesti zapitao se da li je popularni par odlučio da stavi tačku na vezu.

Vojaž, Devoto i Desingerica

Ona se tada oglasila na svom Instagramu gde je ostavila sledeću poruku:

- Teško je verovati nekome kad iz prošlosti imaš evidenciju da ne bi trebalo - napisala je Breskica tada.

