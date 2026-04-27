Balkanska zvezda Haris Džinović otvoreno je govorio o bivšoj supruzi Melini, koja se nedavno udala za imućnog Britanca.

Upravo zahvaljujući Džinoviću, Melina je dobila medijsku pažnju.

Ovako je njeno venčanje izgledalo:

Pevač ističe da se oseća kao slobodan čovek otkako je, kako kaže, „izašao iz suda“, a pažnju je privukla i njegova izjava da je njihov razvod izazvao veću medijsku pažnju nego bračni krahovi svetske zvezde Dženifer Lopez, koja iza sebe ima više brakova.

- Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode - rekao je Haris Džinović voditeljki Bojani Lazić.

"Minimum tri braka"

- Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo toliko o razvodima Dženifer Lopez! - poručio je pevač u "Premijeri, vikend specijalu", a o Melininoj svadbi kaže:

- O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Ja sam slobodan čovek od kako sam izašao iz suda. Da li sam slavio razvod od Meline? Nisam slavio, to se ne slavi.

Haris Džinović je, inače, objasnio kakve savete daje sinu Kanu nakon svega što je doživeo tokom razvoda sa Melinom.

- Pričamo mi, to su stvari koje ostaju u četiri zida, neke intimne stvari koje ne iznosim - kratko je odgovorio pevač.

Ovako izgleda njegov sin Kan:

O ljubavnom životu

- Ja se nisam zaljubio, ne daj Bože. Šta ću se zaljubljivati ako ću dobiti isti scenario? Presipati iz šupljeg u prazno - iskreno je zaključio Haris.

Okrenula mu leđa

Podsetimo, s obzirom na to da je veoma uspešan i da je sarađivao sa brojnim svetski poznatim imenima, Haris je stekao kontakte u brojnim sferama. Upravo je preko njih svojoj tadašnjoj supruzi obezbedio saradnju sa holivudskom zvezdom Šeron Stoun.

- Susret sa Šeron bio je prvenstveno poslovne prirode, ali smo vrlo brzo počeli da razgovaramo o privatnim stvarima. Bilo je to divno druženje koje ćemo nastaviti - rekao je Haris nakon susreta sa slavnom glumicom u Milanu 2015. godine.

Nakon toga Melina je predstavila svoje modele na brojnim nedeljama mode, uključujući i američki debi u Majami Biču, a njene kreacije nosile su i Dženifer Lopez, Olivia Kulpo, Paris Hilton i Ešli Simpson.

