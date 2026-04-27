Učesnica rijaliti programa "Elita 9", Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, ušla je u žestok sukob sa Borom Santanom, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje u rijalitiju.

U toku rasprave došlo je do razmene teških uvreda, ali i fizičkog kontakta, kao i ozbiljnih pretnji između učesnika, što je dodatno eskaliralo situaciju u kući.

- Idem kući. Kada ode obezbeđenje, razvaliću te kao konja. Sad se pakujem, a posle izlazim da ti bijem sestru i brata i bratovu decu i snajku. Sve ću vas tući - vikao je Bora dok mu je Boginja pretila sudom.

Bora je potom istakao da će sa zadovoljstvom platiti kaznu od 200.000 dinara, nakon čega je, uprkos upozorenjima, nastavio da upućuje uvrede na račun učesnice.

- Je*em li ti oca onog lopova. Što vas nisu pobili sve - uputio joj je Bora.

- To će država da te tuži, neću ja - uzvratila mu je Tanja.

Boginja je potom ispričala svojim cimerima da je Bora Santana fizički nasrnuo na nju, navodeći da je situacija eskalirala u trenutku sukoba u rijaliti programu.

- Ja sam legla u krevet i on je došao, lupio mi šamar i počeo da me davi - istakla je ona.

Maji i Bori se ne piše dobro

Podsećamo, Sestra zadrugarke Tanje Stijelje Boginje, Aleksandra, oplela je kako po Maji Marinković, tako i Bori Santani koji takođe borave u "Zadruzi 9 - Eliti". Pojedine stvari koje su izrečene s njihove strane, kao i postupci, ozbiljno su joj zasmetali.

Kako ima i onih koje ne može da oprosti, podnela je i krivičnu prijavu.

- Rekla je da neće da nas uvlači, da je organizovala drugarice... Ja sam rekla njoj da ne pije i da nema odnose pred kamerama. Ona drugo poštuje i za sad nije prekršila - istakla je najpre sestra u emisiji "Pitam za druga", a potom se drugarica i velika podrška nadovezala rečima: Filip je uzeo u svoju korist to što je rekla da neće da ima odnose. On je pokušavao, ali ga je ona odbila.

Zatim, Aleksandra je nastavila svoje izlaganje.

- Ona je nama rekla da će da pokaže da nije osoba sa TikToka, a onda je to baš pokazala. Gluma je prestala i tek nakon mesec dana je Tanja bila Tanja - objašnjavala je, govoreći o Boginji.

