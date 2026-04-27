Pevačica Nadica Ademov ne krije da uživa u životu iz snova sa suprugom milionerom, sa kojim ima dve ćerke.

Iako mnoge javne ličnosti rado ističu luksuz i skupocene komade, Nadica naglašava da nema potrebu za dokazivanjem ili pretvaranjem u javnosti.

U tom kontekstu, nije se ustručavala ni da prokomentariše pojedine koleginice sa estrade, aludirajući na one koje, prema njenim rečima, stvaraju lažnu sliku o svom životu.

Iako priznaje da uživa u kupovini, pevačica ističe da nikada nije imala potrebu da u svakoj prilici nosi isključivo originalne i markirane komade.

Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana.

Ipak, oštro je prokomentarisala i one koji, kako kaže, nemaju realno pokriće za životni standard koji prikazuju, ali se trude da u javnosti istaknu navodno bogatstvo.

- Ja ne nosim fejk! Hvala Bogu, ne moram da nosim fejk kao neke druge ličnosti - rekla je pevačica.

Ona naglašava da se vrlo jasno zna šta je trenutno u modi i da oni koji se makar malo razumeju u modu lako mogu da prepoznaju razliku između originala i kopije.

Kako ističe, ključ svega nije u samoj garderobi, već u načinu na koji se ona nosi, uz poruku da stil i stav igraju presudnu ulogu u ukupnom utisku.

- Nema potrebe da glumiš sa nečim fejk, ja umem da nosim i stvar od 300 dinara i stvar od 300 eura, sve je do osobe - jasna je bila Nadica za "Grand".

850.000 evra za luks stan

Pevačica je, navodno, pazarila luksuznu nekretninu u elitnom naselju Beograd na vodi.

Pevačica, koju publika pamti i po skandalu s dočeka Nove godine, kada nije nastupila pred okupljenom publikom, sada je započela novo životno poglavlje - u stanu od čak 185 kvadrata.

- Nadici se taj stan iznenada ponudio, u pitanju je potpuno nova nekretnina koja ju je dočekala full opremljena. Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik je stan kupio i opremio, pa ga je tako novog i sređenog i prodao, bez da je naravno bilo ko prethodno živeo ili boravio u njemu. U pitanju je površina od čak 185 kvadrata - tvrdi izvor.

Nadica Ademov Foto: Dušan Petrović, Petar Aleksić, Kurir

Prema rečima sagovornika, reč je o investiciji koja daleko prevazilazi prosečne cene na tržištu.

- Kvadratura je ogromna, pa ne znam baš tačnu cenu koju su dogovorili, jer ne može se po istoj ceni kvadrata prodati stan od 45 i stan od 185 kvadrata. Koliko znam, kvadrat je platila oko 4.500 evra, što znači da za stan nije dala ispod 830.000 evra. Ovo je baš velika nekretnina koju retko ko može da priušti, a nije svima ni potreban toliki prostor. Međutim, Nadica sa porodicom sada ima komfor za kojim je dugo tragala - rekao je izvor za Telegraf.

