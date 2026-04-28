Muzička zvezda Zorica Brunclik posle dvomesečne pauze vratila se u "Pinkove zvezde". Ona je došla u studio u Šimanovcima sa suprugom, istaknutim estradnim umetnikom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom i ćerkom Zlatom.

Pred novinarima je zablistala i sa osmehom na licu poručila da se oseća onako kako izgleda.

Kasnije za emisiju "Premijera" je otkrila da je napravila pauzu zbog zdravstvenog stanja i da je Kemiš sve vreme bio uz nju.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Ja se nisam bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo - rekla je Zorica.

Zorica je na snimanje stigla u trenerci i jakni, a kosu je pokupila u rep zbog čega se i našalila.

- Nakačili su mi kosu od dva i po metra - rekla je kroz osmeh.

Pred ulazak u studio ona se presvukla u šareno odelo, a upečatljive su bile njene žute cipele. Čim je kročila u studio, članovi žirija i voditelji su joj poleteli u zagrljaj. Najpre se pozdravila sa Bosancem, pa sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković, a onda i Desingericom. Dobrodošlicu su joj poželele i voditeljke Anđela i Bojana.

Publika ju je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom, a njeni kandidati su se odmah fotografisali s njom.

Zorica nije skidala osmeh s lica.