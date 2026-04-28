Slušaj vest

Posle nekoliko godina medijske ilegale, pevačica Tijana Stojić ponovo staje pred publiku – i to sa novom, emotivnom baladom „Sećanja“.

Ona je svojevremeno važila za jedno od najzanimljivijih imena na estradi, a smatrali su je i jednom od najzgodnijih pevačica, što možemo reči i sada.

Nova pesma dolazi u trenutku kada, kako kaže, pravi ličnu prekretnicu.

- Nije me bilo neko vreme jer sam osetila potrebu da se povučem. Jednostavno sam bila umorna od svakodnevnog jurenja na snimanja i nastupe. Nikada nisam prestala da pevam, samo sam se povukla iz medija i sada je vreme da se vratim. Publici koja je uz mene sve ove godine poklanjam baladu 'Sećanja' koja će predstavljati moju ličnu prekretnicu", izjavila je Tijana za domaće medije.

Pre deceniju imala hit

Za razliku od mnogih izvođača, nikada nije želela da učestvuje u muzičkim takmičenjima niti da popularnost gradi kroz televizijske formate. Fokusirala se isključivo na pesme i autentičan izraz.

Završila je Muzičku akademiju u Beogradu, a danas ima i sopstveni muzički studio, u kojem radi na novim projektima.

Publika je pamti po oštrom jeziku, ali i hitu „Pocrveneo“, objavljenom pre deset godina, koji se i danas peva na njenim nastupima. Tada je bila prepoznatljiva kao plavuša, dok se danas pojavljuje u drugačijem izdanju – kao brineta.

Tokom karijere ostvarila je i zapažene saradnje: duet „Čuvaj me“ sa Goranom Vukošićem, kao i „Prodao bi noć“ sa Husom iz grupe Beat Street, a ima i desetak svojih pesama.