Jedan od kandidata muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" trenutno prolazi kroz skandal koji, kako on tvrdi nema veze s njim. U Banja Luci gej afera između stanovnika sa ovog područja, trese Balkan i dok se neprestano na mrežama pojavljuju snimci gde ljudi pričaju o ovom skandalu, pevač Elsan Pilica, se takođe oglasio na društvenim mrežama zbog lažnih navoda o njemu.

Kako je naveo, o njemu se šire dezinformacije, a za to je optužio jednog policajca.

- VAŽNO!! Pošto se širi dezinformacija da sam bio u nekom gej društvu u mestu gde živim, imam obavezu da se javno obratim ijasno kažem da je to potpuno netačna informacija - napisao je on, pa dodao:

- Policajac koji je to proširio - obećavam da ću saznati koje neka mu to ide na dušu. Takođe, protiv svakog pojedinca koji bude širio ove dezinformacije, a ja saznam za to, lično ću podnieti tužbu.Vaš, Elsan Pilica.

Podsetimo, Elsan je jedan od takmičara "Pinkove zvezde", kome mnogi predviđaju blistavu karijeru, a Jelena Karleuša mu često udeljuje komplimente na račun njegovog izgleda, ali i boji glasa.