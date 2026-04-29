Emotivni život Milice Todorović oduvek je intrigirao javnost, a kako je na scenu stala sa svega 14 godina, mediji i publika bili su do tančina upućeni u svaku njenu vezu.

Ipak, najveća ljubav Milice Todorović, kako je otkrila u iskrenom razgovoru u jednoj emisiji, najturbulentniji krah, bio je reditelj Miloš Paunović. Pre Miloša Milica je bila u vezi sa kolegom Nenadom Jovanovićem, a potom i u romansi sa rođenim bratom Saše Kovačevića, Radetom, sa kojim je i danas u divnim odnosima.

- Koja je to ljubav? Rade Kovačević? A ne, ne, Rade je isto bio velika ljubav. Ja sam mislila na Miloša Paunovića, pozorišnog reditelja koji je došao odmah nakon Radeta. Taj raskid mi je bio jako bolan, jer sam nekako od 23. do 29. godine živela sa tim čovekom. Dobro ja sam i sa Radetom živela, ali tad smo nekako mlađi bili, pa je lakše bilo - govorila je tada pevačica.

Milica i Miloš raskinulu su 2019 godine posle šest godina zajedničkog života, a o razlozima kraha tada se ovako pisalo:

Iako su mnogi mislili da će stati na ludi kamen, pevačica Milica Todorović i koreograf Miloš Paunović su raskinuli. Posle više od pet godina ljubavi pevačica je pre dva i po meseca napustila stan u kojem su zajedno živeli.

Žena mu mesec dana pred porođaj saznala da je vara

U početku njihove veze oglasila se tada Andrea Demirović koja je optužila pevačicu da je bila sa Milošem Paunovićem dok su njih dvoje još uvek bili u braku.

- Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - govorila je tada Andrea.

- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - govorila je ona tada.

Ne liči na sebe

Koreografa Miloša Paunovića gotovo da niko nije video u javnosti, a juče su na snimanju spota Bobana Rajovića paparaci doživeli pravo iznenađenje jer je tamo bio Miloš.

Evidentno je da je dosta osedeo zbog čega ga mnogi ne bi prepoznali. Međutim, od tada do danas nije se mnogo promenio. Bio je lepo raspoložen i u stalnoj komunikaciji sa svojim kolegama na terenu.

