Slušaj vest

Rade Lacković nedavno je otvorio dušu i po prvi put govorio o privatnom životu, porodici i odrastanju. Nakon te priče, voditelj se preusmerio na pitanja o karijeri, a s obzirom da je Rade pevač koji je imao mnogo turneja u jeku karijere, usledilo je pitanje da li je nekad bio intiman sa nekom koleginicom.

- Pa bilo je, bilo je... Muvale su me koleginice. Ne mogu to da kažem... nije muški. Nipošto... - rekao je Rade.

Otkrio je da je udvaranje koleginica odbijao, ali da je od dve dobio i jednu šokantnu ponudu.

- Bežao sam od toga kao đavo od krsta. Pa šta znam...bilo je tih koleginica koje su čak pitale i da li bi ti spavao sa nas dve.... Htele su sa mnom u trojku, ja sam odbio iz mesta. Pitale su: "Pa zašto?" Ja sam im rekao da mi treba da se volimo na drugi način, kao kolege da se volimo, cenimo i poštujemo. Bilo je svega...- rekao je pevač u emisiji "Pretres".

Pevač kaže da se nije premišljao nijednog momenta.

- Pa ja sam oženjen bio u tom trenutku i porodica mi je svetinja - bio je jasan Rade.

Iako je voditelj tražio od pevača da otkrije ko su dve koleginice sa estrade koje su mu nudile "trojku" Rade je ostao dosledan i džentlmenski zaobišao odgovor.

1/15 Vidi galeriju Rade Lacković Nekad i sad Foto: Privatna Arhiva

Iskustvo sa nastupa sa opasnim momcima

Rade je ispričao da je bilo i neprijatnih situacija na nastupima.

"Sećam se da sam jedne noći pevao u nekoj velikoj kafani koja ima 300-400 mesta, a gore ima restoran i šank. Te noći je pevala Vesna Zmijanac, tada nije bilo mobilnih telefona, pa je Rade Ćenta zvao na broj od kafane, trebala mu je Vesna, šanker je spustio slušalicu na šank i rekao konobaru da ode po Vesnu, međutim u međuvremenu je neki gost koji je sedeo na šanku uzeo slušalicu i svašta napračio Radetu, a on je tada bio u Ofenbahu, te godine mu je bilo ograničeno kretanje. Posle 10 minuta je došlo 10 momaka sa utokama, svi su bili na nogama, ko je zvao, ono ovo, a taj delija je pobegao odmah posle poziva jer je znao šta sledi".

Rade je potom ispričao da je u kafanu u kojoj je pevao dolazio Ljuba Zemunac, a pored njega i Rade Ćenta.

"To je jedna kafana ‘Bosna’ blizu Frankfurta, a tu je odsedao i pokojni Ljuba Zemunac, on je ubijen ’86, a u novinama je često tada ta kafana bila pominjana. Tu je odsedao i Rade Ćenta i svi ti likovi koji su dolazili, braća Šoškić i tako dalje. Mile mi je rekao da smo mi muzičari najzaštićeniji tamo, svi su tamo dolazili, Ćenta je bio svako veće tamo. Bilo mi je neprijatno prvi put kada sam pevao znajući šta oni rade, ali posle smo postali drugari, pa i mlađi momci iz te ekipe koji su dolazili ostavljali su bakšiš, pa odu prošetaju, pa se vrate".