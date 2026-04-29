Crnogorska pevačica Mirela Ljumić ovih dana boravi u Beogradu gde promoviše svoju novu pesmu "Razvedene".

Iako ima brojne obaveze i gostovanja u televizijskim emisijama, ona je ipak našla vremena da se vidi sa kolegom Davidom Radosavljevićem. I to čim je došla iz Podgorice.

Naš paparaco uhvatio je pevače u večernjim satima u jednom restoranu pa je njihov susret i probudio sumnje kakva veza veže njih dvoje.Videlo se da se odlično poznaju i da im je drago što su se videli jer oboje osmehe nisu skidali sa lica. Naručili su piće i započeli razgovor, koji mi, nažalost, nismo uspeli da čujemo.

Njih dvoje su u restoranu proveli duže od sat i po vremena, pa su ga i zajedno napustili.

Mirela već ima nekoliko pesama, a sada sve nade polaže u "Razvedene", koja je već osvojila publiku. Ona je na nastupima peva po nekoliko puta što je pokazatelj da je na dobrom putu da postane hit. Osim što je već osvojila crnogorsku estradnu scenu, ona želi i da je publika u Srbiji dobro upozna, te je u poslednje vreme zbog toga često u Beogradu.

Davida, očigledno duže poznaje, on ju je i podržao na Instagramu kada je objavljena pesma, ali je i ona tu za njega.

Inače, Mirela se dugo bavila novinarstvom, a pre nekoliko godina kao članica grupe D-mol predstavljala je svoju zemlju na Evroviziji.

Nakon toga posvetila se solo karijeri, koju uspešno gradi.