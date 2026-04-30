Sofija Janićijević otkrila je da joj je Dane (70) slao intimne fotografije. Tokom odgovaranja na pitanja gledalaca, Sofija je šokirala javnost najnovijim detaljima o svojoj aferi sa starijim muškarcem.

Foto: Printscreen/Instagram

- Kako možeš da budeš sa dedom u vezi, pa i za novac, a deda ne može da hoda i da priča - glasilo je pitanje.

- Nisam bila ni u kakvoj vezi...To što mi je slao te slike polnog organa, to je sa zdravstvenog aspekta, nema zveze sa emotivnim nekim odnosom...Ja sam rekla da ne može da hoda i da je morao da ide na operaciju - rekla je Sofija.

- Blam žena. Ja ne znam kako misli ova devojka da nađe dečka - rekao je Terza.

- Kako ti nije žao da iskorišćavate starog čoveka ti i tvoja majka - glasilo je pitanje.

- Moja mama nema veze sa tim, uplaćivao je jer ja nisam mogla da podignem. Želeo je da učestvuje u poklonima da se pošalju ovde, on ima veliku želju da budem najsrećnija na svetu i da imam sve što mi padne na pamet - rekla je Sofija.

Sofijina mama bila u policiji: Odreći ću je se

Podsećamo, majka Sofije Janićijević, Brankica, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9. Javnost su preplavile fotografije, a i snimak na kojem se vidi da Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je rekla da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko je to istina. Tim povodom, ona se oglasila za Blic.

Brankica tvrdi da je Dane fan njene ćerke, te kaže da ga je i sama upoznala kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njega i Sofije nema ničega.

- Ja sam zgranuta, ne mogu da verujem. Čovek se predstavljao kao fan, podrška... Slao je garderobu. Videli su se dva, tri puta. Tu je bilo mnogo ljudi, svi su se slikali sa njom i evo na kraju gospodin Dane šalje kojekakve gluposti da je ona verena za njega.Kada bih ja znala da je moja ćerka verena za čoveka od 68 godina ja bih je zadavila. Bila sam u policiji i opet sam prijavila, to sam i tamo rekla. Ne verujem niti znam za to - rekla je ona, pa se osvrnula na komentare da je njena ćerka samo koristila starijeg čoveka koji se prestavlja kao njen verenik.

- Pa on je dobrovoljno slao garderobu, niko ga nije vukao za rukav da joj šalje novac dok je bila napolju i dok nije dobila novac od honorara. Inače, devojka je dala hakeru svoju šifru sa Instagrama, a on je to iskoristio i dok je bila napolju je zamenio, ali nije. Telefon je kod mene i vidim da su poruke pisane i brisane i primetila sam da neko ulazi na njen profil. Zamenila sam šifru i mislim da su iskoristili to i da su pisali poruke u njeno ime. Devojka od 27 godina da piše "srce i dušo", pa gde to ima? Nije ona neka kalaštura, ona je jedinica i ima sve. Ostala sam bez teksta, ne znam šta da kažem. Prijavila sam sve u policiju, advokatu sam dala prepiske.