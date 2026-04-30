Vesna Radusinović podelila je na društvenim mrežama fotografiju staru više od dvadeset godina koja je odmah privukla pažnju javnosti.

Na slici se nalazi u društvu markantnog muškarca, a mnogi su se zapitali o kome je reč. Ispostavilo se da je u pitanju poznati muzičar Zlaja Timotić, koji je ostavio značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni tokom devedesetih godina.

Dugogodinje prijateljstvo

Književnica, koja je ujedno i supruga Milomira Marić, ovu fotografiju objavila je povodom rođendana svog dugogodišnjeg prijatelja, uz emotivnu poruku kojom je pokazala koliko ceni njihovo prijateljstvo koje traje već više od dve decenije.

„Zlatko je Maretov i moj dugogodišnji prijatelj, beskrajno talentovan muzičar i odličan kuvar. Njegov dom je prava hedonistička oaza. Često ukrstimo varjače dok slušamo njegove predivne instrumentale. Sve to kada nije u nekoj od bajkerskih akcija ili pak među ‘ljutim mašinama’ čiji je strastveni kolekcionar“, ispričala je Vesna uz osmeh.

Bogata karijera

Inače,Timotić bio je jedno od zaštitnih lica muzičke scene devedesetih. Gotovo da nije postojao spot u kojem se nije pojavio, a sarađivao je sa najvećim zvezdama tog vremena, među kojima su Dragana Mirković, Mira Škorić, Zorica Marković i Snežana Babić Sneki.

Njegov prepoznatljiv imidž duga kosa i brkovi učinio ga je upečatljivom figurom u spotovima i javnim nastupima.

Timotić je bio autor brojnih hitova koji su obeležili jednu eru domaće muzike. Dugo je sarađivao sa Aleksandrom Radulovićem Futom, sa kojim je stvarao pesme koje se i danas rado slušaju.

Neraskidiva veza

Iako se u jednom trenutku povukao sa domaće estrade, Timotić nije napustio muziku. Danas radi na projektima za inostrano tržište, dok je na društvenim mrežama veoma aktivan, gde često deli trenutke iz privatnog života, ali i podseća na bogatu karijeru koju je izgradio.

Objava Radusinovićeve još jednom je pokazala da prava prijateljstva odolevaju vremenu, kao i da uspomene iz nekih prošlih vremena i dalje mogu izazvati veliku pažnju i emocije kod publike.