Bivši učesnik rijalitija „Elita“, Sale Luks, podigao je veliku buru u javnosti nakon što je izneo šokantne optužbe na račun svoje bivše cimerke Sofije Janićijević.

Tom prilikom poručio je da poseduje navodne dokaze koji bi mogli da je „unište za sva vremena“, što je već postalo glavna tema na društvenim mrežama.

Na pitanje voditelja u koju kategoriju devojaka svrstava Sofiju Janićijević, Sale Luks bez zadrške je izneo svoj stav, navodeći da je vidi kao osobu koja, kako tvrdi, spada u grupu devojaka koje iskorišćavaju muškarce.

- Ja sam nju nazvao kaldrmušom. Imam ja tri ili četiri miljenice, to su one koje lepo izgledaju, ali i znaju da odrade frajere za sve. Miljenice su jer su sposobne - bio je surov Sale.

Kako je objasnio, Sale je sa Sofijom tokom boravka u „Eliti“ bio izuzetno blizak, delili su hranu, a ona ga je čak i šminkala. Ipak, njeno ponašanje nakon izbijanja "afere" potpuno ga je razočaralo.

- Kad je došlo do toga, video sam da ona zamuckuje, a voditelj je pet puta pita isto i samo što joj ne kažu: "Ne laži i ne blamiraj se". Rekao sam joj da je bolje da prizna, pa neka posle kaže da ga je ložila. Međutim, ona ništa ne priznaje, već ga je izvređala da je "matora drtina" - otkrio je Luks detalje.

Tajna fotografija

Iako tvrdi da se nakon izlaska iz rijalitija nije intenzivno bavio bivšim cimerima na društvenim mrežama, Sale Luks je priznao da su mu pojedini materijali ipak sami dospeli do ruku. Kako navodi, najšokantniji detalj bila je navodna tajna fotografija koju je dobio od osobe iz najbližeg okruženja Sofije Janićijević.

- Dobio sam poruke i jednu sliku od Foksice koja se druži sa njom - izjavio je Luks za "RED".

Ova navodna misteriozna fotografija u telefonu bivšeg rijaliti učesnika, kako se tvrdi, predstavljala bi ključni „dokaz“ koji bi mogao ozbiljno da kompromituje Sofiju. U javnosti se već pominje i njeno nedavno priznanje da joj je, kako je navela, sedamdesetogodišnji Dane slao intimne fotografije.

Za sada ostaje neizvesno da li će Sale Luks ovaj materijal i zvanično izneti u javnost ili će sve ostati na nivou spekulacija koje kruže društvenim mrežama.

