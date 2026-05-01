Ruška Jakić bila je i ostala simbol stare Jugoslavije koje više nema.

Bila je muza Zdravka Čolića, koji joj je posvetio čuvenu pesmu "Ružo, Ruška", a danas je jedno od najomiljenijih TV lica.

Vanvremenske fotografije

Ruška je svojevremeno za Kurir evocirala uspomene na proslavu Međunarodnog praznika rada u minulim vremenima, te je uradila set fotografija koje su postale pravi hit kada je njen lik i delo u pitanju, ali i prava tradicija na današnji dan.

Fotografije za 1. maj oduševile su javnost i postale vanvremenske.

Ruška O prazniku rada

- Pamtim da se u vreme mog detinjstva i mladosti cenio rad i da smo imali veliko poštovanje prema državi i tadašnjem predsedniku. Sećam se da mi je učiteljica bila zakon. Vaspitavala nas je i škola, isto koliko i porodica. Škola je bila druga porodica. Imali smo poštovanje, a sada tog poštovanja nemamo ni prema kome. Znali smo svi napamet stihove: "Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!" Tito je došao u posetu s Jovankom i tačno je stao ispred mene i pokazao prstom na mene. On je voleo život, bio je hedonista. Dao nam je iluziju da i mi možemo da živimo tako. Kad sam otišla u London, nisu ni znali šta je Jugoslavija. Tito i Dubrovnik su bile dve reči koje su otvarale vrata celog sveta - govorila je Ruška i otkrila kako je zaradila prvi novac:

- U "Politici" kao sekretarica. Završila sam maturu i upisala fakultet. Zaposlila sam se sa 17 godina. Mnogo sam radila da bih napredovala, ali se od toga dobro i živelo. Od prve plate sam odmah otišla u "Kluz", koji je bio odmah pored "Politike", da kupim sebi odeću i da častim brata, mamu i tatu. Nikada nije bilo pitanje da li ću imati novca za sve. Odatle sam završila dva fakulteta. Za razliku od ovih sadašnjih mladih devojaka koje imaju višak silikona a manjak pameti i talenta. A bila sam 300 puta lepša od njih. Nikad mi lepota nije bila ulaznica za uspeh i sreću.

"Višak silikona a manjak pameti"

Ruška je jednom prilikom za Kurir otkrila kako su izgledali njeni prvi koraci u poslu.

- U jednom trenutku kada sam otišla da uradim reklamu, Bane Vukašinović mi je rekao "Imaš stas, imaš glas, imaš harizmu, za tebe je televizija! Idi kući i razmisli da li si sposobna da podneses vrtoglavi uspeh i padove..." Tako sam krenula da radim "Beogradsku hroniku", a kasnije sam radila na Pinku koji mi je promenio celu karijeru. Od pisanog novinarstva sam krenula, čovek treba da se izbori. Ja sam radila, borila se i danas ne postoji niko ko ne zna za Rušku Jakić. To je poruka svim mladim ljudima, po neki od njih imaju više silkona a manjak pameti i talenta. Dođu na televiziju i misle da mogu samo da se slikaju. To je ogromnan rad, ja i danas učim - otkrila je Ruška i dodala:

"Uspeh ne zavisi od lepote"

- 29 godina traje moja emisija "Ljubav i moda", više nije ni važno gde se emituje jer danas svi gledaju mene. Kada sam na Pinku izgovorila: "Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična" ili "Skinite papuče svoga muža koji je pre deset godina otišao da kupi cigare i više se nije vratio, idite kod frizera i uradite nešto za sebe", tada su govorili svašta, a kasnije su svi bili oduševljeni... Gledalište mi je poverovalo, ne umem da lažem. Kroz svoje primere učim gledaoce kako slava i uspeh ne zavise od lepote, sililikona ili novca, već samo od toga koliko u sebe ulažete.