Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić su dali novu šansu svom odnosu i obelodanili pomirenje na društvenim mrežama. To je neke iznenadilo, a mnogima je bilo drago.

Povodom današnjeg Praznika rada, Gastoz se oglasio na Instagramu i pokazao kako provodi dan, a trenutno se nalazi u rodnoj zemlji svoje partnerke, Crnoj Gori.

Evo kako je nekadašnji pobednik Elite proveo 1. maj:

Marinković je pokazao je kako pravi roštilj u vikendici sa pogledom na more, a mnogi su se zapitali - Gde je tu Anđela?

Đuričićka se nije oglašavala na društvenim mrežama, što ostavlja prostor za sumnju brojnim pratiocima.

Oglasio se Gastozov otac

Nakon pomirenja bivših rijaliti učesnika Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, oglasio se njegov otac, Đuro Sinđelić, koji je podelio svoje mišljenje o njihovoj obnovljenoj vezi.

Gastozov otac prokomentarisao je pomirenje između Anđele i Nenada, otkrivajući da bi voleo da dobije barem troje unučadi, te izrazio nadu da će njihova veza trajati i doneti sreću.

- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Ja bih iskreno voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica - priča Gastozov otac.

Đuro je istakao da njegov sin važi za muškarca koji uvek voli da pogleda lepu ženu, ali da mu to nikada nije smetalo, jer smatra da je to deo njegove prirode i karaktera.

- Nenad voli da pogleda sa strane. Sećam se jedne Marije koju je on mnogo voleo, velika je to ljubav bila. Ipak, Anđela je super, ali videćemo koliko će to da traje - rekao je on za Blic.

Ni za Vaskrs nisu bili zajedno

Podsetimo, nđela je napravila porodični snimak sa svojim ocem uoči prazničnog ručka za Uskrs.

Ovako je to izgledalo:

Anđela se, tada, u duhu tradicije i poštovanja običaja, kucala jajima sa svojim ocem. Pored toga, pokazala je kadrove na kojima se prekrstila na dan ovog hrišćanskog praznika. Njeni pratioci na mrežama nisu bili suzdržani, već su joj čestitali praznik. Anđela je jednu partiju u kucanju jaja izgubila, a mnoge je snimak koji je na mreže okačila nasmejao.

Vaskrs nije bio tako davno, svega desetak dana pre objavljivanja njihovog pomirenja, iako nije poznato kada su se tačno pomirili, vrlo je moguće da su uoči tog praznika bili u kontaktu, mada iz nekog razloga, takve dane ne provode zajedno.

