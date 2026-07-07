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Tokom današnje "Igre istine", Anđelo Ranković je dobio zanimljivo pitanje od Matore, te dao odgovor koji je zaintrigirao mnoge.

Naime, Matora je primetila promene u njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Niko ne postavlja pitanje Anđelu i Aneli, kako su prećutno spustili loptu. Pitaću Anđelo tebe, kažeš za sebe da ne daješ drugu šansu, dao si šansu Mileni, Janjušu, meni, svima si dao koji su te vređali. Šta se desilo sa Aneli, niste se zvanično pomirili, ali opet imate komunikaciju - pitala je Matora, a zatim joj je Anđelo odgovorio.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Dao sam šansu ljudima koji mi nisu najmonstruoznije stvari za porodicu - rekao je Anđelo.

- Kačavenda jeste - navela je Matora.

- Kako nisam j*bala sam ti celu familiju, diplomato, ja ću da te podsetim, popraviću se čim izađem i nalupam ti šamare u studiju - zapretila je Kačavenda.

- Ti si sa mnom spustila loptu i vraćala se istim kolima sa mnom sa Amidžija - istakao je Anđelo, pa nastavio:

- Aneli je rekla da sam joj otpadak, ja sa njom ne jedem, ne razgovaram, jednu rečenicu progovorimo u tri dana, mogao bih da joj oprostim što je to rekla da sam otpadak, ali neću. Nije mi vređala ono najbitnije, nije mi izrekla nešto da baš nikad ne mogu da oprostim. I dalje sam uvređen, kao i ona, nećemo spustiti loptu da se družimo i ispijamo kafu, ali jednog dana možda i oprostim, nije fer, nisam to zaslužio, ali mnogo gore stvari ste mi vi izgovorili - rekao je Anđelo.

1/4 Vidi galeriju Sukob Anđela i Kačavende Foto: Printscreen Pink

- Pitanje za Kačavendu, da li si i kada prvi put koristila nedozvoljene supstance - pitao je Anđelo.

- Nedozvoljene supstance ne, a nisam ni hemiju, ja sam žena seljanka, jača sam od tebe, zgodnija od tebe, ne koristim ništa, eventualno sagorevač masti. Da li možeš da se odlučiš koji sam sektor, od čega misliš da ja bolujem, šta je moj problem, alkohol, narkotici, polni organi, mozak, godine, gde sam zglajznula, kad ti j*bem majku ili kad - rekla je Milena.

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