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Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević otkrila je da se nalazi na imanju "Elite". Budući da deseta sezona popularnog rijalitija počinje već ovog vikenda, odlučila je da zagolica maštu gledalaca i pokaže delić onoga što ih očekuje već od subote.

„Pogađajte gde sam! Na mestu zločina! Uveliko teku pripreme za Elitu 10, za koji dan krećemo. Tu je radna ekipa, ali ne smem puno da otkrivam! Pratite me“, rekla je najpre Stanija.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević, rijaliti učesnica, otkrila je da se nalazi na imanju "Elite". Foto: Printscreen

Pobednica "Elite 9" potom se snimala na nekoliko lokacija na imanju, a u jednom trenutku je zaplesala oko šipke i dodatno privukla pažnju svojih pratilaca.

"Možda ostanem koji dan u Eliti 10..."

Stanija se, inače, nedavno osvrnula na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome - misteriozna je bila Stanija.

29:55 STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV