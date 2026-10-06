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Milan Popov, sin pevačice Stoje Novaković, očigledno je dočekao sa olakšanjem informaciju da njegova bivša partnerka Radojka Rada Jovanović nije trudna. Nakon što je saznao epilog cele priče, učesnik „Elite“ danas je pred ostalim rijaliti takmičarima pokazao sasvim drugačije raspoloženje.

Milan je tokom razgovora u dvorištu počeo da se šali na račun situacije, pa je Radu pomenuo kroz neumesne rime koje su izazvale reakcije prisutnih.

Bolje da sam 'ladna g* jeo nego što sam tebe Rajka sreo, bolje da sam na tvrd k seo nego što sam s tobom 'leba jeo - pričao je Milan.

Njegove reči nisu prošle nezapaženo, pa su mu učesnice koje su sedele u njegovom društvu odmah skrenule pažnju da ne preteruje.

- Nemoj tako - rekle su mu učesnice koje su sedele sa njim u dvorištu.

1/8 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Milan se potom ogradio od izgovorenih stihova i pokušao da objasni da ih nije sam smislio.

- Nisam ja, to mi Trifko pričao, ja se smejao - rekao je Milan.

Podsetimo, Popov je prethodne večeri saznao da Rada ipak nije u drugom stanju, nakon čega je, sudeći po njegovom današnjem ponašanju, napetost očigledno splasnula.

Umesto ozbiljnog razgovora o čitavoj situaciji, Milan je neumesno komentarisao bivšu devojku, što je zgrozilo njegove cimerke.

Podsetimo, osim što je učesnik "Elite 10", Stojin sin je i takmičar u "Pinkovim zvezdama". On je za mentorku izabrao Viki Miljković.