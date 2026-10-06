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U osmoj sezoni Pinkovog rijalitija "Elita" milioni gledalaca punih deset meseci pratili su dešavanja u turbulentnom ljubavnom odnosu Aleksandre Aleks Nikolić i Milovana Minića, a skandalozne pikanterije iz njihovog privatnog života svakodnevno su bile tema za crnim stolom.

Ipak, posle teškog i burnog perioda palo je pomirenje, te su ljubavnu vezu nastavili nakon rijalitija. Međutim, sada je, prema pisanju domaćih medija, došlo do konačnog raskida.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Petar Aleksić

Tim povodom oglasio se Minić, koji je potvrdio da više nije sa Aleksandrom u ljubavnoj vezi.

- Neki naš dogovor je da ne pričamo o detaljima, ali mogu da potvrdim da smo raskinuli. To je to - priznao je Milovan za naš portal, a na pitanje da li su, posle mnogo zajedničkih godina, jedno drugom pružili ruku ili je raskid okončan svađom, rekao je:

- Da, razišli smo se u miru. Ljudski seli, popričali.

Takođe, naglasio je da razlog raskida nije treća osoba.

- Nema treće osobe. Sve je to usko vezano za rijaliti i sezonu u kojoj smo bili, ne može da se zaboravi i pređe preko nekih stvari - iskren je bio Milovan za Pink.rs.

Španska serija

1/5 Vidi galeriju Milovan Minić Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Aleksandra je bila ljubavnica Milovana Minića, koji je bio u braku sa suprugom Marijanom. U "Elitu" je ušao kada ga je ljubavnica Aleksandra, koja je ušla na samom početku osme sezone, prevarila pred kamerama sa Ivanom Marinkovićem.

Aleksandra i Milovan su žestoko ratovali mesecima, iznosili prljav veš iz svog odnosa, a u sve su upleli i bivše partnere. U međuvremenu, tokom trajanja rijalitija, Milovan se i zvanično razveo od supruge Marijane, a potom je usledio šokantan obrt - Marijana je, naime, uplovila u emotivnu vezu sa Urošem Jovanovićem, bivšim suprugom Aleksandre, ljubavnice svog muža, sa kojim je i danas u vezi!