RASKINUO POZNATI RIJALITI PAR! On se oglasio i otvorio dušu: Preko nekih stvari se ne prelazi!
U osmoj sezoni Pinkovog rijalitija "Elita" milioni gledalaca punih deset meseci pratili su dešavanja u turbulentnom ljubavnom odnosu Aleksandre Aleks Nikolić i Milovana Minića, a skandalozne pikanterije iz njihovog privatnog života svakodnevno su bile tema za crnim stolom.
Ipak, posle teškog i burnog perioda palo je pomirenje, te su ljubavnu vezu nastavili nakon rijalitija. Međutim, sada je, prema pisanju domaćih medija, došlo do konačnog raskida.
Tim povodom oglasio se Minić, koji je potvrdio da više nije sa Aleksandrom u ljubavnoj vezi.
- Neki naš dogovor je da ne pričamo o detaljima, ali mogu da potvrdim da smo raskinuli. To je to - priznao je Milovan za naš portal, a na pitanje da li su, posle mnogo zajedničkih godina, jedno drugom pružili ruku ili je raskid okončan svađom, rekao je:
- Da, razišli smo se u miru. Ljudski seli, popričali.
Takođe, naglasio je da razlog raskida nije treća osoba.
- Nema treće osobe. Sve je to usko vezano za rijaliti i sezonu u kojoj smo bili, ne može da se zaboravi i pređe preko nekih stvari - iskren je bio Milovan za Pink.rs.
Španska serija
Podsetimo, Aleksandra je bila ljubavnica Milovana Minića, koji je bio u braku sa suprugom Marijanom. U "Elitu" je ušao kada ga je ljubavnica Aleksandra, koja je ušla na samom početku osme sezone, prevarila pred kamerama sa Ivanom Marinkovićem.
Aleksandra i Milovan su žestoko ratovali mesecima, iznosili prljav veš iz svog odnosa, a u sve su upleli i bivše partnere. U međuvremenu, tokom trajanja rijalitija, Milovan se i zvanično razveo od supruge Marijane, a potom je usledio šokantan obrt - Marijana je, naime, uplovila u emotivnu vezu sa Urošem Jovanovićem, bivšim suprugom Aleksandre, ljubavnice svog muža, sa kojim je i danas u vezi!