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U javnosti se konačno pojavila misteriozna Ana, o kojoj se mesecima govori zbog njenog odnosa sa Markom Stefanovićem. U svom prvom intervjuu odlučila je da otkrije detalje njihovog odnosa, progovori o susretu sa njegovom porodicom, ali i odgovori na žestoke optužbe koje je protiv nje iznela Sanja Grujić.

Goruća tema domaće javnosti još od jula meseca konačno je dobila svoj epilog. Ana, devojka o kojoj se neprestano priča u kontekstu relacije Marko Stefanović – Sanja Grujić u "Eliti 10", prvi put je otkrila šta se zapravo dešavalo iza zatvorenih vrata i tokom leta kada su osvanula njene fotke sa Markom.

Letnja avantura sa Markom

1/5 Vidi galeriju Bivši učesnik Elite 8, Marko Stefanović, ponovo je srećan u ljubavi. Nakon raskida sa Sanjom Grujić, čini se da je okrenuo novu stranicu i uplovio u romansu sa atraktivnom plavušom, sa kojom u poslednje vreme provodi gotovo svaki slobodan trenutak. Foto: Printscreen

Iako se u medijima i rijalitiju spekulisalo o letnjoj avanturi i vezi, Ana je odmah na početku razjasnila prirodu njihovog odnosa.

"Ja i Marko nismo bili u emotivnoj vezi. Da li je to bila takozvana letnja avantura, kako je on to nazvao... ja ne smatram sebe devojkom za letnju avanturu. Nismo bili u vezi, ali furali smo se dobrih nedelju dana. Nismo bili u kontaktu dok je on imao bilo kakve veze sa Sanjom."

Ana je otkrila da tokom tih šest dana zajedničkog vremena nije došlo čak ni do poljupca.

"Nisu bili ni poljupci tu. Družili smo se, išli na razne destinacije zajedno i to je to. Ja sam to sigurno uradila u inat nekom, a verovatno i on. Zajedno smo došli do zaključka da nismo jedno za drugo."

Ona je dodala i da Marko prema njoj nije pokazivao nikakve znakove agresije o kojima se priča:

"Prema meni lično nije bio niti agresivan, niti bilo šta. Totalno je bio normalan, kulturan dečko."

"Njegova majka je divna žena"

Iako su se viđali svega šest dana, Marko je Anu odveo u svoj dom gde je upoznala njegove najbliže.

"Upoznala sam njegove roditelje i njegova majka je zaista divna, normalna i kulturna žena. Isto tako i njegov otac i brat. A to što sam pričala sa njegovom porodicom u toj kući, mislim da bi trebalo da ostane u našoj privatnosti."

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Na pitanje zašto se njeno ime i dalje neprestano spominje, Ana je imala oštar komentar:

"Očigledno sam nečija rana. Apsurdno mi je, glupo i bezobrazno da je toliko neistinskih i odvratnih kleveta izgovoreno za moje ime i moje dostojanstvo, pogotovo sa strane nekih takozvanih rijaliti zvezda. Ja sam viša klasa od toga."

Odgovor na optužbe o zatvoru i Švajcarskoj

Osvrnuvši se na tvrdnje Sanje Grujić da je bila u zatvoru i spekulacije o njenom životu u Švajcarskoj, Ana je odgovorila u svom stilu:

"Ja koliko vidim, nisam u zatvoru. To su samo laži i senzacije u rijaliti šou-biznisu da bi se podigla gledanost. Što se tiče Švajcarske – neko je tamo išao da radi neke stvari, a neko je tamo odrastao, rođen i školovao se. To su dva univerzuma."

Ulazak u "Elitu 10" i nova ljubav

Ana je otkrila da je trenutno zauzeta i da uživa u novoj ljubavi sa dečkom kome je zapravo i terala inat sa Markom. Na pitanje o potencijalnom ulasku u rijaliti "Elita 10" i suočavanju sa Markom i Sanjom, poručila je kratko:

"Očekujte neočekivano! Postoji mogućnost. Ako bih ušla, dečku bih sigurno pružila ruku, nemam nikakav problem sa njim. A ja sam srećno zauzeta."

Kurir.rs/Blic