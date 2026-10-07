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Ljubavni krah Rade Jovanović i Milana Popova izazvao je novu buru tokom njihovog gostovanja u emisiji „Radio Amnezija“. Bivši partneri su pred kamerama otvoreno govorili o svom narušenom odnosu i izneli detalje koji su privukli veliku pažnju javnosti.

Stojin sin je otvoreno progovorio o njihovoj vezi i istakao da smatra da je bio iskorišćen radi njene popularnosti.

"Ja sam čovek koji ima skoro četrdeset godina, iskustvo iza sebe, troje dece. Znam kako se pazi kada se imaju intimni odnosi. Imam iskustvo, a što se veze tiče te, zbog mene je postala prepoznatljiva, osećam se kao njena meta. Moj savet je svima da ne ulaze u veze ovde, jer su onda predmeti neke sprdnje", poručio je Milan.

Rada grca u suzama

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Janjuš je upitao Radu o navodnim mučninama, kao i o tome da li smatra da je u javnosti prepoznatljiva kao takmičarka "Elite" ili kao bivša devojka Stojinog sina. Rada na ove reči nije mogla da zadrži suze.

Odgovarajući na optužbe da je ušla u vezu zbog medijske pažnje, Rada je kroz suze poručila:

"Imam ja mučninu još uvek, ali eto. Ja sam priznala da imam emocije prema njemu, a ispada kao da sam preko njegovog imena želela da dođem do neke popularnosti".

U nastavku razgovora, emotivno skrhana Rada naglasila je da su njena osećanja bila iskrena, optuživši Milana da se on zapravo poigrao sa njom.

"Pa kao njegova bivša. Evo, ja sada kažem, nisam igrala rijaliti, kunem se u svoju porodicu. On je mene iskoristio, osećam se tako. On mene ne može da gleda sada očima", zaključila je Rada.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

Oglasio se Radojkin otac

Podsetimo, Dragoljub se nedavno dotakao i odnosa sa sinom pevačice Stoje Novaković, istakavši da im ne zamera razliku u godinama i da bi voleo da se par na kraju pomiri.

- Moja Radojka je u ljubavi prošla gadno, nismo joj nikada stali na put, zabranjivali. Čak je radila teške poslove da bi tog dečka, što ga je imala, izdržavala. Zbog njega je došla i u Beograd da živi. Ona kad voli, voli, zaslepi se, ljubav je takva... To joj zameram, ide svim srcem, ali eto... Milan ima troje dece od dve žene, sve smo u toku, ali ne branimo joj, ne krivimo ni jedno ni drugo. Realni smo ljudi - rekao je, pa odgovorio da li bi voleli da im Stoja bude prija.

- Nemojte molim vas to, da neko ružno ne shvati. Stoja je imućnija od nas... Ko ne bi voleo da njegovo dete ima dobrostojeću porodicu? Šta će, Radojka je do sada živela siromašno, oskudno... Volela bi ona da ima sve kao što imaju druge devojke, da i nama pruži neku sigurnost, trudi se, ali ne može... Ne može, nema sreće, tako ti je to - rekao je Dragoljub.