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Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin diskvalifikovana je iz "Elite 10". Odluka o njenom izbacivanju doneta je nakon što je fizički nasrnula na Uroša Stanića, čime je direktno prekršila strogo pravilo ugovora o zabrani nasilja.

Pre nego što je izvedena, na imanju je izbio haos, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da reaguje i sprovede je van imanja.

1/3 Vidi galeriju Biljana Čavlin Foto: Printscreen/Instagram

Ubrzo nakon incidenta, Biljana je snimljena u spoljnom svetu, dok se snimci sukoba i njenog izvođenja iz rijalitija masovno šire po društvenim mrežama.

Porodica je podržava

Biljana ne krije da joj podrška ćerke najviše znači:

1/8 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Printscreen Pink

- Najbitnije mi je da me je ćerka podržala, pa onda i moji najbliži. Ćerka ima 15, ja 35 godina. Ćerku odgajamo moj bivši suprug i ja. Nemamo određene alimentacije, niti smo ograničeni. U odličnim smo odnosima, dao mi je podršku - rekla je ona.

Inače, nedavno priznanje učesnika "Elite 10" Malog Velje da je u ljubavnoj vezi sa Biljanom Čavlin iznenadilo je mnoge, posebno zbog primetne razlike u godinama između njih dvoje. Nakon što su emocije konačno javno obelodanjene, u javnosti su se odmah otvorila brojna pitanja o prirodi i ozbiljnosti njihovog odnosa.