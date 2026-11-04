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Borislav Terzić Terza i Uroš Stanić tokom sinoćne žurke izdvojili su se od ostalih učesnika rijalitija i započeli razgovor o Milici Veličković. Opustili su se uz alkohol, pa su bez zadrške iznosili svoje mišljenje, a u jednom trenutku dotakli su se i Sofije Janićijević.

Uroš je tom prilikom žestoko upozorio Terzu da ne vređa bivšu verenicu, na šta mu je on odgovorio da je Milica njegova bivša partnerka i da postoji mogućnost da u budućnosti ponovo dobiju decu.

- Uvrediš li Comaru, je*aću ti mamu – poručio je Stanić.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- To mi je bivša, možda ćemo imati još dece – odgovorio je Terza.

Uroš se potom osvrnuo i na Sofiju, a Terza nije imao mnogo toga da kaže u njenu odbranu.

- A Sofija– upitao je Uroš.

- Ma ko je – kratko je odgovorio Terza.

Sofija pecnula Terzu

Njihov razgovor ubrzo je stigao i do Sofije Janićijević, koja nije ostala imuna na ono što se dogodilo. Ona se oglasila putem Instagrama i na prilično ironičan način prokomentarisala bliskost Terze i Uroša.

Naime, Sofija je poručila da podržava njihovu ljubav, uz komentar koji je privukao pažnju:

- Navijam za ovu ljubav, sjajne ste devojke – napisala je Sofija, dodajući emotikon srca.

Pao poljubac sa Laurom

Podsetimo, Terza se poslednjih dana gotovo nije odvajao od Glorije, a njih dvoje su sve češće zajedno provodili vreme, što nije promaklo ostalim učesnicima. Iako još uvek nisu javno potvrdili da su u vezi, njihova bliskost sve više privlači pažnju.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Stefan Karić Foto: Printscreen

Ipak, usred dana dogodio se neočekivan preokret kada je Terza poljubio Glorijinu drugaricu Lauru Prgomet, što je izazvalo dodatne komentare. Laura je prethodno otkrila da je započela dijetu, a potom se upustila u flert sa Terzom.

- Ja ne radim ništa na silu – poručio je Terza.

- Do izolacije ste se družili aktivno – dodala je Laura.

- Ne mogu ništa na silu da radim - rekao je Terza.

- Znači ja sam ostala tvoja prva ljubav - rekla je Laura.