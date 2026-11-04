OGLASILA SE SOFIJA JANIĆIJEVIĆ NAKON RAZGOVORA TERZE I UROŠA! Nije prećutala njihove reči o Milici Veličković, pa im uputila jasnu poruku
Borislav Terzić Terza i Uroš Stanić tokom sinoćne žurke izdvojili su se od ostalih učesnika rijalitija i započeli razgovor o Milici Veličković. Opustili su se uz alkohol, pa su bez zadrške iznosili svoje mišljenje, a u jednom trenutku dotakli su se i Sofije Janićijević.
Uroš je tom prilikom žestoko upozorio Terzu da ne vređa bivšu verenicu, na šta mu je on odgovorio da je Milica njegova bivša partnerka i da postoji mogućnost da u budućnosti ponovo dobiju decu.
- Uvrediš li Comaru, je*aću ti mamu – poručio je Stanić.
- To mi je bivša, možda ćemo imati još dece – odgovorio je Terza.
Uroš se potom osvrnuo i na Sofiju, a Terza nije imao mnogo toga da kaže u njenu odbranu.
- A Sofija– upitao je Uroš.
- Ma ko je – kratko je odgovorio Terza.
Sofija pecnula Terzu
Njihov razgovor ubrzo je stigao i do Sofije Janićijević, koja nije ostala imuna na ono što se dogodilo. Ona se oglasila putem Instagrama i na prilično ironičan način prokomentarisala bliskost Terze i Uroša.
Naime, Sofija je poručila da podržava njihovu ljubav, uz komentar koji je privukao pažnju:
- Navijam za ovu ljubav, sjajne ste devojke – napisala je Sofija, dodajući emotikon srca.
Pao poljubac sa Laurom
Podsetimo, Terza se poslednjih dana gotovo nije odvajao od Glorije, a njih dvoje su sve češće zajedno provodili vreme, što nije promaklo ostalim učesnicima. Iako još uvek nisu javno potvrdili da su u vezi, njihova bliskost sve više privlači pažnju.
Ipak, usred dana dogodio se neočekivan preokret kada je Terza poljubio Glorijinu drugaricu Lauru Prgomet, što je izazvalo dodatne komentare. Laura je prethodno otkrila da je započela dijetu, a potom se upustila u flert sa Terzom.
- Ja ne radim ništa na silu – poručio je Terza.
- Do izolacije ste se družili aktivno – dodala je Laura.
- Ne mogu ništa na silu da radim - rekao je Terza.
- Znači ja sam ostala tvoja prva ljubav - rekla je Laura.