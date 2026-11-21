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Bivša učesnica rijalitija "Elita", Milena Kačavenda, zabrinula je svoje pratioce na Instagramu nakon što je otkrila da se suočila sa zdravstvenim problemima.

Kačavenda je prethodnih dana bila znatno manje aktivna na društvenim mrežama, što je privuklo pažnju njenih pratilaca. Sada je otkrila razlog svog odsustva i objasnila da joj je bio neophodan odmor nakon što je preležala koronavirus.

1/6 Vidi galeriju Bivša učesnica rijalitija „Elita“, Milena Kačavenda, zabrinula je svoje pratioce na Instagramu nakon što je otkrila da se suočila sa zdravstvenim problemima. Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Ona je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj meri krvni pritisak, a uz nju kratko poručila: "Samo mala pauza. Ubila sam koronu“.

Tempo života joj se promenio

Ona je za medije istakla da joj se tempo života, nakon izlaska iz rijalitija, se potpuno promenio. Nakon što je bila u Americi gde ima svoj biznis, o kojem je pričala, vratila se u Srbiju.

- Bukvalno ne izlazim iz kuće. Deca mi dođu. Juče smo slavili kuci rođendan, treniram, spavam, odmaram, čitam totalno sam se izopštila iz svega. Bila sam na putu u Americi, sad sam bila u Holandiji malo da ispitam kako stvari stoje s mojim bivšim biznisom. Nije sjajno zbog rata u Rusiji i Ukrajini, malo se to poremetilo. Oni imaju jako dobre majstore i spustili su nam cene u Europi, ali lagano. Pripremam se negde da ukoliko ne uđem u rijaliti da se vratim svom starom biznisu. Meni tu negde reklama nikakva ne treba, ali nisam ja radila toliko klijente u Srbiji koliko sam radila edukacije i treninge, suđenja. Malo sam se naputovala, onda se i razbolela jer se ne gasim.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Sandra Obradović Foto: Printscreen Pink, Kurir, Printscreen

Milena je nedvno imala i hiruški zahvat.

- Dobro sam. Operacija vena je prošla top. Trebalo je nešto na vilici da radim. Međutim, odbili su me. U principu, kada bi to uradila, tri do šest meseci, ne bih imala donje zube, a ja sam opet ostavila neku opciju ukoliko dođe do toga da uđem u rijaliti, van pameti je da uđem bez zuba. Em sam baba još da budem i krezava. Zubi će malo da sačekaju dok ne budem sigurna šta ću dalje. Mislim što se mene tiče, ja sam toliko nekompleksirana da bi ja ušla i bez zuba, Boli mene uvo, ali u principu ne ide.