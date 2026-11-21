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Rijaliti učesnici Sanja Grujić i Marko Stefanović su nakon turbulentnog odnosa rešili da se pomire, dogovorivši se da će biti prijatelji, te da će on uz nju ostati do kraja.

Tim povodom, oglasio se Markov otac, Sašu Stefanovića koji je otkrio kako gleda na pomirenje sina Marka i Sanje Grujić, a on je vidno iznerviran govorio o bivšoj devojci svog sina, ističući da mu je zdravlje narušeno zbog svega što se dešavalo prethodnih godina.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović: Sukob u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Od toga nema ništa, ja mislim. Pa možda tamo neko prijateljstvo da izgoraju, a napolju sigurno nema ništa ni od prijateljstva ni od ljubavi. Ona je dotakla dno sa njenim vređanjima i to je kraj. Ja mislim i za njega da je tek sad video s kim ima posla.

Iako je Marko tokom učešća u rijaiti programu izneo prljav veš iz porodičnog života, i brojne optužbe na račun oca, Saša ističe da je sinu sve oprostio.

- Da li postoji dete na ovom svetu da jednom nije dobilo batine od roditelja kao malo? Piškio je u krevet do sedmog razreda zato što nije mogao da se probudi uveče da ide u WC. Isto sam taj problem imao i ja. To je nasledio od mene. Znači zbog tvrdog sna je piškio u krevet, a ne zbog mog maltretiranja.

- Nisam mu ja te reči stavljao u usta. Verujte da je to sve eskaliralo zbog nje, zbog onog što je pričao zbog onog poklona što je trebalo da se čuje sa mojom suprugom da unesu prošle sezone. Ona je to vešto uradila da ispadne samo kako ona razmišlja o njemu i onda se on iskompleksirao i počeo da priča nešto što nema veze sa životom. Svoje meso se ne jede. Ja sam mu to oprostio.

Kako Markov tata ističe, od starta nije podržavao vezu sa Sanjom.

- Nikad nismo podržavali tu vezu, zato što vidimo o kakvoj se osobi radi. Kad majka može da pusti kćerku u osamnaest godina da ide u Švajcarsku i da radi to što radi, onda možete da shvatite uhm kakvo mišljenje imamo o njoj. Što ne ide da radi u trgovini. Što joj to nije predložila majka da ide da radi, nego da ide tamo gde je išla. Marko je odrastao u domaćinskoj kući u iskrenoj jednoj porodici. Vaspitavan je na način da bude iskren i pošten. Naletio je na totalno drugu stvar. Svoje meso se ne jede ja ni kao sina i ja i žena nećemo se odreći daleko od toga.

30.000 evra su dobili od fanova

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Printscreen

Kako je Sanja ranije ispričala, Marko i ona su dobili 30.000 evra od fanova, a porodična svađa je izrežirana kako bi njihov novac bio uzet. Kada je sve ovo čuo Markov otac, Saša je rešio da progovori o spornoj situaciji.

- Sa tim parama nema nikakve veze ni Marko ni Sanja. Jedino što je tačno da sam ja tu ženu upoznao kad je on bio u "Zadruzi 6". Pošto je ona ona gledala to i videla je da ja komentarišem klipove i videla da je da sam ja njegov otac. I onda smo ja i ona stupili u kontakt i od rođenja mog i njenog sve smo pričali jedno o drugome, poverili se jedno drugome. I ona nije meni dala pare keš, nego ja i žena smo imali kredite u banci koje smo uzimali da bi odškolovali svoju decu, da bi isplatili njihove sportove. I jedan i drugi su trenirali fudbal. Marko je prekinuo prve godine da trenira fudbal, otišao je u teretanu. Ovaj mali je nastavio. Ona je rešila da nam pomogne. Ugasila nam te kredite, gde sam ja išao u banku i samo potpisao papir da nam je ugasila kredite. Mi nismo videli dinar od tih para. On je to ispričao ne znam iz kog razloga Sanji i ona je to zloupotrebila kasnije i okrenula da smo mu mi uzeli pare. Sanja je okrenula priču da smo mi uzeli pare. Jeste ta nama žena pomogla, ali ja to nisam tražio. Rekao sam: "Ja ne mogu to da ti vratim." Ona je rekla: "Ne, ne, ja hoću tebi da pomognem, samo ovo ne sme da ide u javnost. Ja sam ispričao to mom sinu u kog sam imao poverenja. Mislio sam da će mu biti drago da je skinuo teret mami i tati sa leđa jer smo bili u kreditima zbog njih, a Sanja je to uhvatila, pa okrenula kako sam ja uzeo pare od njihovog fana 30.000 evra. Mi od tih para nismo videli ni evro. Samo nam je ugasila nam je kredite koje smo imali, ali stvarno u vrednosti 25.000 evra, a ostatak sam isplatio. Nikakve pare mi nismo uzeli, ja ako njemu nisam dao i ako nemam da mu dam, nikad u životu ne bi uzeo ono što njemu pripada. Ali je ova vešto okrenula i punila njemu glavu.

Markov otac ističe da je njegov sin imao sjajno detinjstvo, uprkos izjavama Sanjine majke, Danijele, da ga je ona izdržavala.

- Njena majka priča kako ga je ona izdržavala, kako je on tamo jeo. Mi smo prosečna jedna normalna porodica. Marko je bio do 24 godine ovde. Vidite vi koliki je on i kako je razvijen. On nije izrastao iz betona. Više mi je muka da provlače tu kakvo je detinjstvo imao. On je imao najbolje detinjstvo. Da je neko imao loše detinjstvo i da je zlostavljan, on ne bi smeo ni da spomene to tamo. Sve je imao, tata mu je kupovao, trudio se da u školi ne bude zadnji, kupovao najskuplje patike i jednom i drugom. Kupovao sam kopačke i jednom i drugom. Toliko sam iznerviran i isfrustriran. Iznerviram se kad čujem njeno ime. Dok ne udari glavom o zid, on se neće opametiti - kaže Saša, a na pitanje da li se čuo sa Sanjinom majkom, Danijelom, kaže:

- Ma kakvi. Jesam u početku, u šestoj sezoni, jednom ili dva puta, kad sam ja video o kome se radi, razumijete, da ne pričam sa njom, da vidim kakva je to porodica. Jasno mi je bilo sve kad je sa 18 godina otišla da radi to što radi. Marko tako nije vaspitan, razumijete? Kažem što nije u prodavnici da radi na kasi, nego išao to da radi.

Sanji preti tužba, sve predato advokatu

Markov otac ističe da su on i njegova supruga trpeli brojna poniženja i vređanja od Sanje Grujić, te da je sve predato advokatu, te da će biti sudskog suočavanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

- Sad je pričala kako je Marko tukao mamu, kako je tukao mene. Spominjala je neke ljude, Markove drugare, komšije preko puta. Moja žena je trpela tri godine to, nema više šanse da trpi. Sad je prelomila i predala je advokatu sve što je pričala da je Marko tukao i mene i nju, to će sve morati da dokaže. Sve smo već predali advokatu. Ona nas je opsedala ovde, pre nego što su ušli sad u desetu sezonu. Mi nismo znali. Iz prikrajka tamo iz komšiluka, iz nekog žbunja gledala nas je, pratila šta radimo, uhodila gde je Marko. U pola dvanaest me je probudila noću, zvala me telefonom, ja sam spustio slušalicu. Žena je izašla napolje. Ona je govorila: "Oduzeću sebi život. Ne mogu da živim bez Marka." Daj, bre, čoveče, nemoj se ponižavaš. Ima i drugih momaka. Njoj je krivo što zna da nikad u životu više neće moći da nađe takvog momka. Ona je navikla na totalno neke druge momke. Mi smo u prvoj sezoni posle svog vređanja moje žene I mene, progutali to zbog njega, pustili je u kuću. Da je to sve teklo normalnim tokom, ne bi imali ništa protiv. Šta me briga? On će da živi s njom. Neću ja, imam ženu. Ona non-stop nastavlja, preterala je sve moguće granice, dobio sam pritisak, imam zdravstvenih problema. Imam hiljadu dijagnoza. Zbog svega ovoga što se dešava.

On i majka kako kažu, nisu nikada uticali na odluku sina sa kojom devojom će biti.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

- Ne, nikada. On odlučuje sam. Samo smo mu ukazivali to. Mislim da imamo pravo kao roditelji da to nije za njega, a on nije hteo da sluša. Sad je udario glavom o zid. Šta da mu radim? Izgubio je tri, četiri godine, bacio je. Mlad i još ima on vremena. On ne može za sutra da nađe oca i majku, a devojku će naći uvek. A njoj ne znam da l' je kasno ili šta joj sleduje. Njoj sleduje neki od 50 godina sa decom, a ovakvog momka neće naći sigurno više. Impulsivni smo, ali daleko od toga da smo nasilni. Ja moju ženu nisam takao prstom. Trideset godina smo u braku. Niti je on nekog tako, ali jednostavno takvi smo, eksplodiram sad u minut, da vam kažem sve, a posle dva minuta kažem izvini, ali nikad mi nije problem bio da kažem "izvini".

Preko pojedinih izgovorenih reči, Markov otac Saša nikad neće preći niti oprostiti Sanji.

- Nikad joj ne bih oprostio što je moju majku spominjala. Moja majka je oduzela sebi život, ostala je bez posla. Ja sam bio na ratu '91. godine. Imala je psihičkih problema i uradila je šta je uradila 2000-e. godine u 47-oj godini. Ona je i to tamo spominjala. Ko joj je pričao da o tome priča, da spominje moju majku. Istrpećemo još ovo, valjda će se opametiti kad izađe odavde da nađe neki posao, da ide da radi i da se mane toga. Nikad on nije ni imao neka osećanja prevelika prema njoj. Ne znam šta ga je zadržavalo. Kao da su mu uradile nešto i ona i njena majka. Na šta ona liči, bre? Pa ona ne može njemu vodu da donese. Znate li vi kakve on devojke ima?. Ona ne može da stane pored njih. Ne znam šta su mu uradile, a valjda će se opametiti. Nek' radi šta god hoće, dal' će da budu prijatelji, ali ona ona moja snajka biti neće.

Kurir.rs/Blic