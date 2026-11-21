"NEMOJTE DA VIČEM NA DANAŠNJI DAN!" Ovako se obeležava Aranđelovdan u domu Kulića: Marija spremila bogatu gozbu (FOTO)
Porodica Kulić danas proslavlja Aranđelovdan u svom domu u Nišu, u krugu najbližih. Ipak, slavlje nije moglo da prođe bez malo šale, pa je ćerka rijaliti učesnice Marije Kulić odlučila da se poigra sa jednim od najpoznatijih viralnih snimaka svoje majke.
Bogata slavska trpeza kod Kulića!
Naime, dok su pripremale slavsku trpezu i iznosile žito, Marija i njena ćerka Tijana prisetile su se čuvenog klipa iz rijalitija "Zadruga – Elita", u kojem Marija uznemireno objašnjava kojim redosledom se iznosi hrana na slavu.
"Šta je s vama, prvo ide žito, jeste bili nekada kod nekog na slavi? Nemojte da vičem na današnji dan, kad mi je slava", čulo se u viralnom snimku, koji su ovoga puta iskoristile za šaljivu atmosferu tokom porodičnih priprema.
U kadru se našao i Marijin unuk Željko, sin Miljane Kulić, a sudeći po prizorima, na slavskom stolu nije nedostajalo hrane. Porodica se potrudila da i ove godine Aranđelovdan obeleži uz bogatu trpezu i dobro raspoloženje.
Marija: "Ivanu bih se krvi napila u Eliti"
Marija Kulić je nedavno rekla da je spremna za ulazak u Elitu 10.
- Ivan Marinković pored mene ne bi mogao da šušne. Ja bih mu se krvi napila iz razloga što je upropastio dva dečija života. Bitanga, alkoholičar, kockar, konzumirao je i drogu, neradnik, egoista, bezdušnik. To za mene čovek nije. Čovek kad dobije dete, dete mu je najvrednije. Na kontu toga se on posmatra kao osoba. Isključivo kakav je prema svojoj deci. On je prvi na tapetu. Filip Car bi bio drugi, Janjuš bi bio treći i svi oni ostali muškarci na garnituri. Janjušu svaka čast, on je prišao, ali Janjuša bih kritikovala, uhm, zbog toga što neće da prizna nešto što je očigledno i što ja znam i što mnogi gledaoci vide, da je u lažnom odnosu sa Sandrom, da još uvek voli Aneli. One devojčice što su sedele pored Miljane na garnituri kad je Filip Car nasrnuo na nju i da je davi. Jedna devojčica je kad, videla kad je Filip krenuo, pa je znala da će da dođe do toga i pobegla, a druge dve koje su ostale tamo, a piju vitamine, a nisu bile u situaciji da zaštite žensku osobu. To su za mene male p**** koje ni za šta ne vrede ni za ono crno ispod noktiju, tako da bih ih jednog po jednog sređivala sve - rekla je Marija tad.