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Marija: "Ivanu bih se krvi napila u Eliti"

- Ivan Marinković pored mene ne bi mogao da šušne. Ja bih mu se krvi napila iz razloga što je upropastio dva dečija života. Bitanga, alkoholičar, kockar, konzumirao je i drogu, neradnik, egoista, bezdušnik. To za mene čovek nije. Čovek kad dobije dete, dete mu je najvrednije. Na kontu toga se on posmatra kao osoba. Isključivo kakav je prema svojoj deci. On je prvi na tapetu. Filip Car bi bio drugi, Janjuš bi bio treći i svi oni ostali muškarci na garnituri. Janjušu svaka čast, on je prišao, ali Janjuša bih kritikovala, uhm, zbog toga što neće da prizna nešto što je očigledno i što ja znam i što mnogi gledaoci vide, da je u lažnom odnosu sa Sandrom, da još uvek voli Aneli. One devojčice što su sedele pored Miljane na garnituri kad je Filip Car nasrnuo na nju i da je davi. Jedna devojčica je kad, videla kad je Filip krenuo, pa je znala da će da dođe do toga i pobegla, a druge dve koje su ostale tamo, a piju vitamine, a nisu bile u situaciji da zaštite žensku osobu. To su za mene male p**** koje ni za šta ne vrede ni za ono crno ispod noktiju, tako da bih ih jednog po jednog sređivala sve - rekla je Marija tad.