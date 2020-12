VLADIMIR I KRISTIJAN ZGROŽENI MILJANOM POSLE KIRETAŽE: Nije ni bila trudna, ako jeste ona je BOLESNA! Nema osećaj za SVETO!

Kristijan Golubović i Vladimir Tomović ostali su u šoku zbog toga što je Miljana Kulić išla na kiretažu.

Miljana Kulić je prema njihovom mišljenju slagala da je abortirala dete.

"Mi bismo voleli da je ovo što ona priča istina. Ne verujem ni u jednu reč. Žena mora teško da miruje, ne izgleda ovako lepo i sređeno. Osećanja kada izgubite, to je sačuvaj Bože. Znate li kako izgledaju žene koje samovoljno šire noge i na sve to naprave kiretažu? Mi smo sto puta videli Miljanu koja je plakala za njim, a uveče ga nazivala monstrumom. Ja očekujem da prave četvrtu bebu za koji dan. Da je sve ovo tačno, hipotetički, da li se može jedan mlad par ponašati prema živim bićima koje prave ovako? Meni ovo da se desi, ja bih stao na Pančevački most sa ćerkom. Nažalost, šalimo se na ovako jako loše stvari. Neke žene decenijama pokušavaju da imaju decu, a kada gledaju ovo propadaju u zemlju. Ova devojka je bolesna, a ako nije, onda je ovaj sistem vrednosti totalno srozan. Ja lično ne verujem da je bila trudna, otišla je na lekciju tate i mame", rekao je Kristijan, pa dodao:

"Ona je sto puta išla i vraćala se. Ja nisam za tu vezu, ali ko sam ja? Prinuđeni smo da se bavimo ovim mediokritetima. Svaka čast ako je presekla, ali spominjanje nerođenih bića, grozno je. Pogledajte ove devojke, zamislite da idu stalno i da pobacuju decu?"

"Prošle godine je drhtala i plakala kada je imala kiretažu, podnela je to bolno. Čuo sam da je i u avgustu imala kiretažu. Znam da postoje visokorizične trudnoće, da se održavaju, ali imamo slučaj", pričao je Tomović, pa ga je Miljana prekinula:

"Ja sam pila psihijatrijske lekove."

"Imamo dve osobe koje nemaju osećaj za nešto što je sveto. Njihov bolestan odnos mene ne zanima. Grdno ste se prevarili ako mislite da ću da komentarišem njihov odnos, mnogo više vredim nego da budem ameba koja će komentarisati njih", kazao je Vladimir.

