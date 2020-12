LEP SU PAR! DELUJU ISKRENO I ZALJUBLJENO: Sanjina majka presrećna što joj je ćerka sa Anđelom, a Matora će poludeti kad čuje JEDNO

Branka, Sanjina majka, oglasila se povodom svih aktuelnosti u vezi sa svojom ćerkom, o čijem ljubavnom životu u rijalitiju bruje svi.

Sanja Stanković, učesnica "Zadruge", od pre nekoliko dana zvanično je otpočela vezu s Anđelom Rankovićem, iako se o njihovim simpatijama, koje su oni prvobitno poricali, spekulisalo mesecima unazad. Njihova veza privukla je ogromnu pažnju u Beloj kući, a uprkos tome što su svi iznenađeni, mišljenja su podeljena - neki zadrugari ih podržavaju, ali mnogo je i onih koji Sanju osuđuju zbog svega i nazivaju je folirantom, prevashodno njena bivša devojka Jovana Tomić Matora.

Poznato je da Sanjina majka Branka isprva nije podržavala njenu vezu sa Matorom, a sada je sve zanimalo kakva je situacija kada je Anđelo u pitanju.

"Jednom rečju, drago mi je da su zajedno. Jako su lep par, jako je kulturan momak... Jako je odmeren u svemu, vaspitan, ide mi u svemu uz nju i baš su mi lep par. Deluju mi iskreno i zaljubljeno. Šta se tu desilo, ne znam, ni kako se desilo, ali vidi se da su zaljubljeni", nije Branka krila oduševljenje.

"Nadam se da će se Sanja izboriti za sve to, da neće obraćati pažnju na komentare i te osude pojedinih zadrugara. Drago mi je što ovo nije fejk veza, nije ništa zarad rijalitija. Sanja sada ide srcem i jedino kada je tako, ona može da bude srećna", zaključuje Branka.

Branka ipak u prvi mah nije želela da je komentariše Matoru.

"Sve su to bivši, a o bivšima sve najbolje", rekla je Branka, koja je potom ipak dodala:

"Ja sam Matoroj rekla da će do tog momenta jednom doći i da ne sme da je napada i osuđuje, jer će Sanja poželeti da ostvari svoju porodicu, kao i ona sama. Razgovarale smo na tu temu, rekla mi je: "Neću to da radim", i eto... Sanja je ušla kao slobodna cura, Jovana je bila zauzeta u to vreme i ne vidim razlog da sada napada sada Stanju. Pa šta ako su imale kontakt?! Svi mi imamo kontakte..."

