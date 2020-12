ANĐELO NE MOŽE BEZ SANJE! Došao kod nje u izolaciju da bi je POLJUBIO: Sve pucalo od strasti! (VIDEO)

Sanja Stanković kao nominovana zadrugaraka spava u izolaciji sa Ljiljanom Stevanović Lili. Njih dve su se smestile u izolaciju, a onda se na vratima pojavio Anđelo Ranković.

Sanja i Anđelo su krenuli da razmenjuju nežnosti, pa su se ljubili tako strasno da su zaboravili da im Lili pravi društvo.

Inače, Marko Janjušević Janjuš tokom jučerašnjeg dana komentarisao je Sanju, te je opleo po njoj.

"Sanja je u ovu sezonu ušla bez emocija i blama da radi bilo šta. Anđela nikada neću komentarisati, on je miran. Ja znam kakav je, njega ništa ne interesuje. Žao mi je što je zna jedan od mojih najboljih drugova, tada smo joj baš slali poruke, u pitanju je Darko, moj drug. Može da priča koliko hoće da joj se sviđao Fran, ali je on za devojke od 13 do 20 godina, one su njime oduševljene. Sanji da se sviđaš, druže? Koja budala je to pomislila? Kakav Anđelo, mi smo drugari! Zamisli odeš sa Sanjom u bioskop i jedeš kokice i naćose, on bi je j* u bioskopu, to je realnost. Sanja je dosta njih prodala tu foru, tvrde da se nisu ljubili napolju. Sanja mi ne radi ništa zlo, ne meša mi se u Maju, ali komentarišem... Ja joj ne verujem, ali će vreme pokazati da je to prava ljubav. Matora, Sanja i Anđelo su bili dobri prijatelji, Teodora je našla dečka, ali malo je to sve zaj*bano. Svako je sa svakim izlazio, svako se sa svakim mešao.. Eto, neka ona i moja drugarica Maja izlaze, jedna crna, jedna plava", rekao je Janjuš.

