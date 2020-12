PAKLENO RIJALITI VEČE! TERALA SAM INAT JANJUŠU SA CAREM: Maja progovorila o cimeru, pa usledile NOMINACIJE! Evo koga je SAČUVALA

Upravo su počele nominacije, a rijaliti učesnici biraju između ovonedeljnih potrčaka - Sanje Stanković i Filipa Cara.

Maja je kao i obično bez dlake na jeziku govorila o svojim cimerima, ali je pre nje svoje mišljenje dao Marko Đedović.

"Što se Cara tiče, ne sviđa mi se njegovo ponašanje kada popije, on misli da može da se drži pod kontrolom. On je obećao da više neće da pije, pa je opet pregazio svoju reč, tada ne vlada sobom. Mislim da je krajnje vreme da on prestane da pije, ima jako ružno ponašanje prema svojoj devojci, sada je to Mina. Ima majku i sestru kod kuće, to mu uvek mora biti u glavi. S druge strane, Car i ja imamo potpuno korektan odnos, ali mora neke stvari skroz da menja, nema poštovanja i odavde će izaći kao loš čovek. A Sanja... Što se tiče veze sa Matorom, mislim da je nije volela i da se folirala sve vreme. Mislim da je Sanja samo gotivila Matoru. Na trenutak sam mislio da se zaljubila u Frana, ali sada mislim da je ovo sa Anđelom jedino iskreno od momenta kada je ušla u rijaliti. Ne mogu samo da verujem da je Anđelo izjavio da mu se Sanja svidela pre dva dana. Sačuvaću Cara, Sanju šaljem u izolaciju", rekao je Đedović.

Maja Marinković je potom nominovala Cara.

"Car i ja imamo odličnu komunikaciju, volim da se družim sa njim. Ja znam da nekada pretera, ali kaže mnoge stvari u afektu. U početku smo imali malo prisniji odnos, zbog teranja inata ovom gospodinu. Nemam ništa loše da kažem o Caru. Što se Sanje tiče, tu sam pristrasna, istog trenutka sam joj zamerila što mi nije prenela tu informaciju oko poruka. Ostavljam Sanju, nominujem Cara", rekla je Maja.

