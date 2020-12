MILJANA KULIĆ VRATILA SE U RIJALITI: Reanimirali su me 2 minuta, nisam davala znake života, Bog me još jednom POGLEDAO!

Miljana Kulić se večeras vratila na imanje, a zadrugari su zanemeli kad su je videli, posebno Lazar Čolić Zola.

On ju je dozivao, ali Miljana tome nije davala preveliki značaj, već je odmah ušla u Belu kuću. Zatim su usledila "Pitanja novinara".

foto: Printscreen

"Biću bolje, svakog čuda tri dana dosta. Dva i po minuta su me reanimirali, moja porodica to nije videla, potresena sam i psihički loše, inače ne znam šta bih rekla. Četiri puta su me uboli, meni su bile modre ruke. Hvala puno lekarima. Dva minuta nisam disala od prevelikog stresa, ostala sam bez daha, nisam davala znake života. Bog me još jednom pogledao, dao mi šansu da krenem ispočetka, da shvatim da sam majka, da ne treba da se ponižavam ni za kakve pare", rekla je Miljana Kulić, pa dodala:

"Moj posao je da komentarišem ove ljude ovde, moj posao nije Zola, nije više pravljenje budale od sebe, nego da budem ono zbog čega su me ovde pozvali. Totalno sam potpuna i izgubila volju za svim, sve sam prepustila slučaju. Nebitno mi je bilo da li ću imati 200 kilograma, samo sam ležala, pušila, jela, ponižavala se, više mi takve stvari na pamet ne padaju, jer to nisam ja."

"Zolu ne mogu da krivim, sve sam sama kriva. Zola je jedan folirant, oduvek sumnjam, ali nisam ništa preduzela, Bog je od njega digao ruke, pa je došao da zaradi novac na tuđoj muci. Dozvolila sam da neko manipuliše, više toga nema. Moje sestre su mi rekle da ih je sramota da izađu u grad, da će da se seli iz države zbog mene. Imam zlatno dete i pored njega mi niko ne treba dok se ne stabilizujem psihički i fizički", pričala je Miljana i istakla da to više neću dozvoliti.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir